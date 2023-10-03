新世界削末期息至30仙　大行紛紛唱淡

上周五（29日）已公布未期業績的新世界（0017），今日早段處於弱勢，曾低見14.04元，最新報14.24元，瀉6.6%。



公司上周五宣布派末期息30仙，較上一財政年度的1.5元減少8成。連同中期息及特別息，全年派息2.35元。

多間大行唱淡新世界，其中里昂由「買入」降新世界評級至「沽售」，目標價由29.9元降至10.96元。該行指出新世界將新創建（0659）可以增強公司財政實力，卻對未來盈利及股息仍有負面影響。

高盛將新世界2024財政年度盈利預測大降67%，卻將2025財年盈利預測上調1%。該行將新世界今﹑明兩個財政年度股息，分別下調64%及40%，又預料在2026財年新世界派發股息為1.2元。

摩根士丹利指出，新世界削減派息後，股息率降至5厘；又指出公司削減資本開支及派息，有助公司降低槓桿，回購債券有幫助。該行預期深圳K 11及11 SKIES項目有助增加零售租金收入。

銀河聯昌重申予新世界「買入」評級，認為公司減債後有助盈利恢復增長。該行亦預期新世界在2024至2026年財政年度，在港物業發展利潤率持續受壓，因未來推出的項目土地成本較高。不過管理層卻預期K11集團於2023至2027年財政年度貢獻的租金收入，複合年均增長率可達30%。銀河聯昌將新世界目標價降至19.3元。