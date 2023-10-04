港股跌幅午後略擴大　8藍籌挫逾3%　地產股逆市回升｜持續更新

美國國債孳息續上揚，其中10年期國債孳息率再創自2007年以來新高，觸發投資者憂慮，美股三大指數於周二（3日）均低收。其中道指跌430點或1.3%，險守33000點關；反映科技股走勢的納指，跌幅更達1.9%。亞太區股市今日（4日）承接美股跌勢，其中日股大瀉逾500點或1.8%，韓國股市於假期後復市，跌幅逾2%。匯市方面，美匯指數企穩107。



【13:45】

港股跌幅午後再度擴大，恒指最新報17144點，跌187點，國指跌81點，報5867點，科指跌68點，報3748點。

目前合共有8隻成份股跌3%或以上。百度（9888）跌4.2%，攜程（9961）跌3.8%，美團（3690）跌3.5%。

地產股回升，新世界（0017）升2.2%，新地（0016）升2%，恒地（0012）升1.1%。

【12:45】

港股今日再創今年新低，更一度跌至17100點，其中科技股更成為投資者沽貨對象。

恒指中午收市報17151點，跌179點，國指跌79點，報5869點，科指跌65點，報3752點，成交額為315億元。

科技股表現疲弱，百度（9888）跌4.3%，攜程（9961）跌3.6%，美團（3690）跌3.4%。

資源股同樣下跌，中石油（0857）跌2.7%。

債息上揚不利公用股表現，中電（0002）跌2.6%，長建（1038）跌2.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%。

內房股方面，恒大（3333）瀉8.5%，雅居樂（3383）及碧桂園（2007）升1.1%。

【11:04】

恒指最新報17211點，跌120點，國指跌59點，報5890點，科指跌48點，報3769點。

新世界（0017）反彈3.6%，最新報14.76元。其他地產股方面，長實（1113）跌0.4%，新地（0016）升2.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.4%，美團（3690）跌2.9%。

【10:30】

恒大（3333）今早股價繼續波動，曾高見0.43元，最新報0.37元，跌9.8%，成交額為3,440萬元。

其他內房股方面，碧桂園（2007）轉升，最新報0.88元，升1.1%，融創（1918）升4.5%，世茂（0813）升1.4%，龍湖（0960）跌1.2%。

恒指最新報17205點，跌125點。

【09:40】

港股跌勢擴大，最新報17139點，跌191點，國指跌85點，報5864點，科指跌65點，報3751點。

百度（9888）挫4%，阿里（9988）跌1.7%，騰訊（0700）跌1.5%。

友邦（1299）逆市升1%。

【09:25】

恒指最新報17266點，低開64點，國指最新報5915點，低開33點，科指最新報3796點，低開21點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開1.2%，騰訊（0700）低開0.3%，美團（3690）低開0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報60.9元，友邦（1299）高開1.9%。

地產股方面，新世界（0017）低開0.7%，新地（0016）低開0.7%，長實（1113）低開0.9%。

內房股方面，恒大（3333）升2.4%，雅居樂（3383）平開，龍湖（0960）低開0.5%，碧桂園（2007）低開1.1%。