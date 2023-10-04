皇璽主席王文威及外父李志強　沽清手上持股　共套現6332萬元

在港經營餐廳「度小月」及「大呷台灣」的皇璽餐飲（8300）於周二（3日）發公告，指出公司停牌待刊發內幕消息。在港交所（0388）權益披露顯示，大股東王﹑主席兼行政總裁文威於9月29日訂立出售協議，將其持有的16.62億股或62.88%皇璽股份出售，每股作價0.03203101元，合共套現5,318.4萬元。

權益披露亦顯示，王文威旗下的Fortune Round Limited，於9月29日在場外以每股0.03203101元，悉數沽出持有的15億股或56.75%皇璽股份。王文威於10月3日同樣在場外以0.03203101元，減持1.62億股皇爾股份。

至於王文威訂立買賣協議，以及Fortune Round Limited與王文威本人減持的消息，均於今日送交存檔。

至於王文威的外父李志強旗下的Keenfull Investments Limited，則於9月29日達成協議出售持有凡3.17億股或12%皇璽股份，每股作價亦為0.03203101元，套現1,014.4萬元。相關交易已於10月3日完成，而李志強是在10月3日將表格送交存檔。