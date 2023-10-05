騰訊企穩300元　友邦延續升勢　港股升幅收窄至72點｜持續更新

美國於周三（4日）有小非農之稱的ADP就業人數為8.9萬人，遠低於市場人士預期，促使投資者憧憬聯儲局或不再加息，並帶動美股三大指數於周三高收，其中反映科技股走勢的納指，升幅更達1.35%，表現較道指及標普指數佳。同時美匯指數亦回落至107以下。亞太區股市今日（5日）早段亦承接美股升勢，其中日股升逾200點。



【13:16】

港股升幅午後收窄，恒指最新報17267點，升72點，國指升29點，報5911點，科指升24點，報3776點。

騰訊（0700）企穩300元，最新報301元，升1.1%。

友邦（1299）升1.1%。

恒大（3333）反彈，升1.4%。

【12:25】

港股經過連續兩日跌市後，今早反彈，其中內需及消費股表現理想，百威（1876）升幅達4.6%。

恒指中午收市報17326點，升130點，國指升50點，報5933點，科指升44點，報3797點，成交額為267億元。

除百威外，其他內需及消費股亦有理想表現。萬洲（0288）升3.3%，潤啤（0291）升2.5%，安踏（2020）升0.4%。海底撈（6862）則逆市跌1.2%。

地產股續反彈，新世界（0017）升2.6%，恒基（0012）升1.9%，新地（0016）升1.3%。

科技股亦回升，騰訊（0700）升1.8%，中午收市報303元，美團（3690）升1%，阿里（9988）升0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）中午收市報60.85元，無升跌，友邦（1299）升1.3%。

【10:17】

內需及消費股造好，百威亞太（1876）升3.2%，最新報15.54元，萬洲（0288）升2.5%。

科技股方面，網易（9999）升1.8%，京東（9618）升1.5%。

港股方面，恒指最新報17233點，升38點，國指升17點，報5900點，科指升22點，報3774點。

【09:42】

隔晚油價下挫5%，拖累油股表現。中石油（0857）跌2.2%，中海油（0883）跌1.4%，中石化（0386）跌1.2%。

恒指最新報17239點，升44點。

【09:28】

恒指高開54點，報17249點，國指升21點，報5904點，科指高開32點，報3784點。

科技股回升，阿里（9988）升0.5%，騰訊（0700）高開0.7%，最新報299.8元。

金融股方面，滙豐（0005）平開，友邦（1299）延續強勢，高開1.2%。