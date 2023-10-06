滙豐及友邦領軍與ATM力撐 港股全日升272點 成交續低於500億元
美國股市於周四（5日）再次回落，三大指數均低收。亞太區股市今日（6日）早段卻上揚，其中日本股市升近百點。商品市場方面，油價於亞洲交易時段輕微上揚。
【16:34】
恒指收市報17485點，升272點，國指升86點，報5974點，科指升58點，報3816點，成交額為480億元。
線上醫療股上揚，阿里健康（0241）升4.1%，京東健康（6618）升1.1%，平安好醫生（1833）升3.8%。
醫藥股方面，藥明生物（2269）升1.9%，石藥（1093）升2.1%，中生製藥（1177）升3.4%。
科技股方面，阿里（9988）升1.9%，騰訊（0700）重上300元，收市報305.2元，升1.8%，美團（3690）升2.3%。
金融股亦高收，滙豐（0005）升1.8%，友邦（1299）升2.4%。
【13:28】
港股升幅於午後收窄，恒指最新報17482點，升268點，國指升89點，報5977點，科指升58點，報3816點。
地產股續上揚，恒隆（0101）升2.7%，恒地（0012）升2.7%。
科技股方面，百度（9888）升2.9%，網易（9999）升2.6%，美團（3690）升2.6%。
內銀股方面，招行（3690）及建行（0939）均升2.6%。
【12:26】
港股延續上日升勢，半日升逾300點，不過交投仍偏向淡靜，成交額不足300億元。
恒指中午收市報17526點，升312點，國指升107點，報5995點，科指升71點，報3829點，成交額為280億元。
網上醫療股表現理想，阿里健康（0241）升4.6%，京東健康（6618）升1.3%，平安好醫生（1833）升4.1%。
藥股方面，藥明生物（2269）升1.2%，石藥（1093）升2.8%，中生製藥（1177）升2.6%。
科技股方面，阿里（9988）升2%，騰訊（0700）升2.1%，美團（3690）升2.6%，小米（1810）升1.7%，京東（9618）升1.5%。
金融股方面，滙豐（0005）升1.6%，友邦（1299）升2.4%，港交所（0388）升1.4%。
內房股方面，恒大（3333）逆市挫6.3%。
【10:24】
港股升幅擴大至近300點，恒指最新報17501點，升287點，國指升92點，報5980點，科指升64點，報3822點。
阿里健康（0241）升4.1%，京東健康（6618）升2.5%。
地產股方面，恒隆（0101）升3.1%，恒地（0012）升2.5%。
科技股方面，美團（3690）升2.5%。
友邦（1299）升2.4%。
【09:26】
恒指最新報17370點，高開156點，國指高開48點，國指最新報5936點，科指最新報3795點，高開37點。
友邦（1299）保持強勢，高開2.1%，滙豐（0005）高開1.2%，港交所（0388）高開1%。
科技股亦上揚，阿里（9988）高開0.8%，騰訊（0700）升1.3%，美團（3690）高開1.8%。
汽車股方面，比亞迪（1211）高開0.2%。