領展租戶銷售增長放緩至4.4%　出租率下降　高息拖慢增長

領展（0823）上載最新的投資者簡報，指今年4至6月整體租戶銷售增長按年為4.4%，較截至今年3月底年度的年增長6.2%有所放緩。

其中，季內超級市場及食品類銷售跌幅達6.5%，一般零售則仍然在季內錄得銷售增長6.7%，惟較去年底的升9.6%有所放緩；飲食類季內銷售增幅達12.9%，較之前年度的升幅10.5%有所擴大。

24/25財年結束前無再融資需求

租務方面，香港、內地及新加坡的零售物業租用率，由上年度結的98.3%、95.2%及99.9%，降至最新的97.9%、87.2%及99.4%

集團又表示，利率上升、持續高企的通脹、地緣政治緊張局勢、去全球化和氣候變遷等多種因素，繼續對全球前景構成壓力，由於貨幣政策的收緊，借貸成本上升，以及消費及投資縮減，拖慢了增長速度。

集團重申，淨負債比率保持穩定，預計到2024/25財年結束前不會有再融資需求，又表示會以謹慎、耐心的方式進行收購，亦會持續改善業務營運現金流，使用對沖和掉期以減少波動，並以多元化發展輕資產業務以促進增長。

至於早前黃大仙中心受黑雨影響，部分樓層一度水浸，共8名商戶受影響，地庫樓層運作在水浸過後一天內已恢復運作。