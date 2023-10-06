領展增長放緩　大摩削目標價24%至44元　市場料管理層將宣布回購

領展（0823）上載最新的投資者簡報，指今年4至6月整體租戶銷售增長按年為4.4%，較截至今年3月底年度的年增長6.2%有所放緩，加上出租率下降，及高息拖慢增長等，大行隨即看淡公司前景。



摩根士丹利報告指，領展增長放緩，不論新收購或出售計劃均不易落實，認為回購股份是另一潛在選擇，主要是股息收益率高於債務邊際成本，亦可為股價帶來支持。

該行將其目標價由58元大幅下調兩成四，至44元，維持其評級為「增持」，以反映其對2024至2026財年，每基金單位分派（DPU）下調2%至4%的預測，及內地租務增長放緩及利息支出增加。

美銀：管理層正考慮進行小型股票回購

美銀證券亦發表報告，指管理層正考慮進行小型回購。另外，該行將領展在2024財年至2026財年每基金單位分派（DPU）預測下調2%至3%，反映利率較高及港元較強勁，雖持續看好其基本面，但將其目標價由53元下調至47元，評級為「買入」。

瑞銀指近日與領展管理層進行交流，透露將於公布中期業績後重啟回購，預期有助提升單位持有人回報（資料圖片）

瑞銀：目標價59.2元

瑞銀則指出，近日與領展管理層進行交流，透露將於公布中期業績後重啟回購，預期有助提升單位持有人回報，並計劃透過併購來推動增長，給予「買入」評級，目標價59.2元

瑞銀指，管理層未就領展3.0戰略列出任何具體目標，但提到通過供股方式籌集約188億元，目前仍剩餘約90億元，可用於潛在併購，重點關注澳洲及新加坡市場。

該行又預期重啟回購將對其股價產生正面影響，惟高利率環境下，預測香港資本利率每上升1個百分點，將導致領展淨負債比率提升4個百分點（現時為17.8%）。