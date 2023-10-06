綠色債券｜32.1萬人認購　8手或以下全數配發　逾13萬人獲派9手

政府今日（6日）公布首批綠色零售債券（Green Bond，4273）的配發結果。政府稱，今批綠色零售債券總共獲得32.1萬份有效申請，涉及資金300.03億元，發行額將會提高至200億元。政府指出若認購8手或下，可悉數獲分派。



政府指出按照今年9月18日的發行通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲9手。18.4萬份認購8手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下的13.69萬份申請（即認購8手以上者），均將先獲發8手債券，並進行抽籤，其中4,187份申請將獲配發多1手債券。

政府表示綠色零售債券將於10月10日發行，於10月11日在香港聯合交易所上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波說：「今批特區政府發行的綠色零售債券，為市民提供回報穩定的投資選擇，繼續受到市民的歡迎。我們會繼續與監管機構和業界持份者共同努力，豐富香港綠色和可持續金融的生態，進一步促進市場發展，並與市民一起推動綠色轉型。」