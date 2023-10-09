颱風小犬｜港股半日收升31點　油股金股亮麗　紫金漲近4%冠藍籌

【16:26】港股半日收升31點

恒指收市升31點或0.18%，報17517點；國指升24點或0.4%，報5998點；科指升9點或0.24%，報3825點。北水回歸，大市半日市成交回升至468.73億元。

資源股靚仔，紫金升3.7%，冠絕藍籌，而中海油及中石油分別升2.74%及2.54%。

私有化消息帶動，海通國際全日升97%。

【15:36】港股升幅近蒸發

港股升幅收窄，恒指現升22點或0.13%，報17508點；國指升18點或0.3%，報5992點；科指跌不足1點，報3815點。大市成額376億元。

紫金乃升3.86%，為表現最佳藍籌股。

【14:20】港股早段升逾百點

港股升幅擴大，恒指現升127點或0.73%，報17613點；國指升56點或0.95%，報6031點；科指升33點或0.89%，報3849點。大市成交額155億元。

紫金礦業﹙2899﹚升4.21%，報11.86元，而中海油﹙0883﹚及中石油﹙0857﹚亦分別升3.81%及2.91%。

內房及物管股普遍偏軟，龍湖﹙0960﹚挫4.32%、華潤置地﹙1109﹚挫1.98%、碧服﹙6098﹚挫1.94%。

【14:01】港股早段升近百點

受颱風影響，港股今日﹙9日﹚上午停市，下午二時正恢復交易。

早段升近百點。恒指現報17566點，升80點或0.46%；國指報6014點，升40點或0.67%；科指報3829點，升12點或0.34%。大市成交額21億。

另外，海通國際(0665)宣布，要約人建議以協議安排方式將公司私有化，現金註銷價每股1.52元，較停牌前收市價0.71元溢價約114.08%。該股現報1.38元，升94.4%。

另外，恒大汽車﹙0708﹚今日復牌，現報0.59元，升5.35%。