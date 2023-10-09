颱風小犬｜港股早段升過百點　紫金礦業漲近半成　海通國際漲近倍

【14:20】港股早段升逾百點

港股升幅擴大，恒指現升127點或0.73%，報17613點；國指升56點或0.95%，報6031點；科指升33點或0.89%，報3849點。大市成交額155億元。

紫金礦業﹙2899﹚升4.21%，報11.86元，而中海油﹙0883﹚及中石油﹙0857﹚亦分別升3.81%及2.91%。

內房及物管股普遍偏軟，龍湖﹙0960﹚挫4.32%、華潤置地﹙1109﹚挫1.98%、碧服﹙6098﹚挫1.94%。

【14:01】港股早段升近百點

受颱風影響，港股今日﹙9日﹚上午停市，下午二時正恢復交易。

早段升近百點。恒指現報17566點，升80點或0.46%；國指報6014點，升40點或0.67%；科指報3829點，升12點或0.34%。大市成交額21億。

另外，海通國際(0665)宣布，要約人建議以協議安排方式將公司私有化，現金註銷價每股1.52元，較停牌前收市價0.71元溢價約114.08%。該股現報1.38元，升94.4%。

另外，恒大汽車﹙0708﹚今日復牌，現報0.59元，升5.35%。