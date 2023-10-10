港股大升逾300點　本地地產股造好　恒指、新世界領軍｜持續更新

【10:04】本地地產股造好

特首本月宣讀施政報告，市場憧憬減辣，本地地產股造好，恒地﹙0012﹚升3%、新世界﹙0017﹚升2.8%、長實﹙1113﹚升2.3%、新地﹙0016﹚升2.2%。

另外，美聯集團﹙1200﹚漲5.7%，高見0.74元。

【09:52】恒指漲逾300點

港股反彈力度加強，恒指現報17878點，升361點或20.6%；國指報6128點，升130點或2.17%；科指報3922點，升96點或2.53%。大市成交額158億元。

中升﹙0881﹚升4.17%，報20.75元，冠絕藍籌。另外，多隻恒指成份股升逾3%，包括九置﹙1997﹚、網易﹙9999﹚、創科﹙0669﹚、舜宇光學﹙2382﹚、李寧﹙2331﹚、招商銀行﹙3968﹚及京東集團﹙9618﹚。

不過，東方海外﹙0316﹚逆市下挫，報105元，挫0.19%。

【09:24】恒指高開209點

港股繼續反攻，恒指高開209點或1.19%，報17726點；國指開73點或1.23%，報6071點；科指高開38點或1.02%，報3864點。大市成交額12億元。