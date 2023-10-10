港地產股市值蒸發近4500億　分析指「還不夠便宜」　存削股息風險

息魔來襲，港樓受壓，地產股股價可能低處未見低。《彭博》報道指，香港作為全球最難負擔住房市場，其調整仍遠未結束，因此，即使本地地產股經歷了560億美元﹙約4,368億港元﹚的大跌，股價可能還不夠便宜。

報道指出，MSCI追蹤香港房地產開發商的一個指數，市值自1月底以來已縮水逾四分之一，是MSCI香港指數中表現最差的板塊。隨著借貸成本上升，以及房價可能進一步下跌，房地產市場舉步維艱，投資者正在為房價進一步下跌做準備。

市場大跌已將一些開發商估值拉低至極端水平。新鴻基﹙0016﹚和恒地﹙0012﹚兩大開發商已經比香港金融危機時期還要便宜。分析師表示現在就給這些股票解除警報還為時過早。

金利豐證券研究主管黃德几受訪時表示，很明顯香港房地產市場正在走下坡路，所以，儘管地產股估值具有吸引力，但在公司盈利前景減弱、派息率下降的情況下，還不足以吸引投資者。

法興銀行預計明年本港樓價還會繼續下跌10%至15%。（資料圖片）

地產商在「高利率環境中掙扎」

受到抵押貸款利率上升和經濟復甦乏力的衝擊，香港住宅價格從2021年創下的紀錄高位下跌18%，至逾六年最低水平。法興銀行預計明年還會繼續下跌10%至15%，因為更高利率維持更長時間繼續嚇退買家。

報道又指，預計香港特首李家超本月將在年度講話中放寬一些關鍵的房地產調控。香港對當地居民購買第二套住房徵收15%的印花稅。但投資者仍然持懷疑態度。

香港利達財富管理基金經理黃耀宗表示，即使有政策放鬆，也應該只是對開發商的部分支持，他們仍將在高利率環境中掙扎。

而彭博行業研究分析師Patrick Wong在上個月的一份報告中寫道，由於利息成本上升、房價和寫字樓租金下降，可能導致利潤下滑，他們的股息有下降的風險。