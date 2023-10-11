恒指徘徊18000點關口　舜宇走勢凌厲升近一成半

美國聯儲局有官員發表對貨幣政策去向立場溫和言論，市場對局方將會繼續維持利率不變的預期升溫，隔晚美股向好。港股昨日連續第四個交易日高收，市場憧憬內地推出強力措施刺激經濟。



【13：40】港股18000關口徘徊 舜宇走勢凌厲

港股下午開市後一直徘徊18000關口，最新報17976，升311點或1.8%；國指報6160點，升108點或1.8%；科指報3967點，升93點或2.4%。

舜宇光學（2382）走勢凌厲，現報59.8元，大升13.4%。另外，信義光能（0968）及李寧（2331）亦分別續漲7.2%及6.8%。

【12：18】舜宇光學飆一成

港股18000點關前「抖氣」，恒指半日收報17919點，升254點或1.44%；國指收報6141點，升88點或1.47%；科指收報3956點，升81點或2.1%。大市半日成交額460億元。

舜宇光學﹙2382﹚大升10.4%，報58.25元，為表現最好的藍籌股。另外，信義光能及李寧分別漲6.8%及6.3%，而藥明生物也升5.6%，同樣亮麗。

科技股方面，阿里健康﹙0241﹚及京東健康﹙6618﹚別升4.22%及3.87%。

美團﹙3690﹚升4.18%、阿里巴巴升1.49%、京東升1.38%。

【11：10】港股18000點關前「抖一抖」

港股18000點關前「抖一抖」，恒指現升242點或1.37%，報17907點；國指升79點或1.32%，報6132點；科指升70點或1.83%，報3945點。大市成交額396億元。

藥明生物﹙0026﹚及信義光能齊升逾7%，表現亮麗。其他藍籌股中，舜宇光學及李寧亦勇猛，分別升6.4%及5%。

重磅科技股方面，美團﹙3690﹚升4.2%、阿里巴巴升1.6%、騰訊﹙0700﹚升1.1%。

【09：48】港股大升逾300點

港股大升逾300點，瞄準18000關。恒指現升317點或1.8%，報17982點；國指升117點或1.94%，報6169點；科指升95點或2.47%，報3970點。大市成交額161億元。

舜宇光學﹙2382﹚大升5.1%，為表現最佳恒指成份股。另外，李寧﹙2331﹚及信義光能﹙0968﹚皆升逾3%。

【09：20】港股高開292點

恒指高開292點，開報17956點，成交20億元；科指升2.2%，報3960點。

科網股續走強，阿里巴巴 （9988） 升逾2%，騰訊 （0700） 升近2%，美團 （3690） 升近3%。

碧桂園服務（6098）高開逾3%，報7.48元，該公司總裁李長江昨晚宣佈辭任，轉聘為顧問。