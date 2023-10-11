港股飆逾200點　18000點關前徘徊　藥明、信義齊升逾7%｜持續更新

美國聯儲局有官員發表對貨幣政策去向立場溫和言論，市場對局方將會繼續維持利率不變的預期升溫，隔晚美股向好。港股昨日連續第四個交易日高收，市場憧憬內地推出強力措施刺激經濟。



【11：10】港股18000點關前「抖一抖」

港股18000點關前「抖一抖」，恒指現升242點或1.37%，報17907點；國指升79點或1.32%，報6132點；科指升70點或1.83%，報3945點。大市成交額396億元。

藥明生物﹙0026﹚及信義光能齊升逾7%，表現亮麗。其他藍籌股中，舜宇光學及李寧亦勇猛，分別升6.4%及5%。

重磅科技股方面，美團﹙3690﹚升4.2%、阿里巴巴升1.6%、騰訊﹙0700﹚升1.1%。

【09：48】港股大升逾300點

港股大升逾300點，瞄準18000關。恒指現升317點或1.8%，報17982點；國指升117點或1.94%，報6169點；科指升95點或2.47%，報3970點。大市成交額161億元。

舜宇光學﹙2382﹚大升5.1%，為表現最佳恒指成份股。另外，李寧﹙2331﹚及信義光能﹙0968﹚皆升逾3%。

【09：20】港股高開292點

恒指高開292點，開報17956點，成交20億元；科指升2.2%，報3960點。

科網股續走強，阿里巴巴 （9988） 升逾2%，騰訊 （0700） 升近2%，美團 （3690） 升近3%。

碧桂園服務（6098）高開逾3%，報7.48元，該公司總裁李長江昨晚宣佈辭任，轉聘為顧問。