恒指升逾300點　舜宇光學續升逾半成　內銀股表現俏｜持續更新

美國生產物價指數（PPI）較預期熾熱，美股周三好淡爭持，三大指數最終反覆造好。港股五日飆697點後，市場關注中央滙金入場買四大行A股。



【09：54】港股升逾300點

港股突破18000點大關，恒指現報18204點，升311點或1.74%；國指報6254點，升121點或1.98%；科指報4032點，升79點或2.01%。大市成交額209億元。

舜宇光學科技﹙2382﹚繼昨日大升後，今日再飆5.8%，而藥明生物﹙2269﹚亦升4.36%，兩股為表現最佳藍籌股。

匯金出手掃四大內銀，內銀股造好，建行﹙0939﹚升3.8%，中行﹙3988﹚升2.55%，而招行亦升3.59%。

油股逆市下挫，中海油﹙0883﹚及中石油﹙0857﹚分別挫0.72%、0.52%。

【09：20】港股高開365點

恒指高開365點，報18258點；科指升2.2%，報4038點。

中央滙金入場買四大行A股，其港股亦受提振，工行 （1398） 升逾4%，建行 （0939） 升逾3%，中行 （3988） 升近3%，農行 （1288） 升逾2%。

ATM續造好，阿里巴巴（9988）升近3%，美團（3690）升3%，騰訊（0700）升近2%。