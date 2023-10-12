港股續漲報18230點　信義玻璃升8%　成升幅最大藍籌｜持續更新

美國生產物價指數（PPI）較預期熾熱，美股周三好淡爭持，三大指數最終反覆造好。港股五日飆697點後，市場關注中央滙金入場買四大行A股。



【15：45】信義玻璃為升幅最大藍籌

恒指升勢未停，續升337點，報18230點。

信義玻璃（9868）報10.4元，升8.2%，成升幅最大藍籌。藥明生物（2269）走勢看俏，升6.4%。內銀股方面，建行（0939）升5.6％；工銀（1389）升5.1%。

【13：00】港股升勢持續

恒生指數午後升勢持續，升321點，報18214點。

工行 （1398） 升5%，建行 （0939） 升近6%，中行 （3988） 升逾4.3%。信義玻璃（0868）升6.5%，為升幅最大藍籌。

【12：00】港股升338點

恒生指數半日升338點，報18231點，成交563.7億元。科指升1.64%，報4017點。

四大內銀造好，工行 （1398） 升5%，建行 （0939） 升近6%，中行 （3988） 升逾4%，農行 （1288） 升逾4%。

ATM升逾1%，兩桶油逆市跌，中石油 （0857） 跌近3%，中海油 （0883） 跌逾2%。

【11：02】港股升近350點

港股維持逾300點升勢，恒指現升347點或1.94%，報18240點；國指升133點或2.17%，報6266點；科指升71點或1.82%，報4024點。大市成交額454億元。

舜宇光學升5.3%，為表現最佳藍籌股。

匯金增持消息提振，建行升4.95%，另外招行、工行及中銀分別升4.68%、4.54%及3.65%。

此外，信義玻璃﹙0868﹚、藥明生物﹙2269﹚、聯想集團﹙0992﹚齊升逾4%。

重磅科技股方面，美團﹙3690﹚升2.31%、阿里巴巴﹙9988﹚升1.71%、騰訊﹙0700﹚升1.61%。

【09：54】港股升逾300點

港股突破18000點大關，恒指現報18204點，升311點或1.74%；國指報6254點，升121點或1.98%；科指報4032點，升79點或2.01%。大市成交額209億元。

舜宇光學科技﹙2382﹚繼昨日大升後，今日再飆5.8%，而藥明生物﹙2269﹚亦升4.36%，兩股為表現最佳藍籌股。

匯金出手掃四大內銀，內銀股造好，建行﹙0939﹚升3.8%，中行﹙3988﹚升2.55%，而招行亦升3.59%。

油股逆市下挫，中海油﹙0883﹚及中石油﹙0857﹚分別挫0.72%、0.52%。

【09：20】港股高開365點

恒指高開365點，報18258點；科指升2.2%，報4038點。

中央滙金入場買四大行A股，其港股亦受提振，工行 （1398） 升逾4%，建行 （0939） 升逾3%，中行 （3988） 升近3%，農行 （1288） 升逾2%。

ATM續造好，阿里巴巴（9988）升近3%，美團（3690）升3%，騰訊（0700）升近2%。