大摩轉口風唱淡樓價　料今年跌3%　明年再跌最多1成

原先看好今年樓價可以上升8%的摩根士丹利改變口風，轉為預料今年樓價或跌3%，並預期明年樓價再跌5%至10%。該行同時亦調低地產股評級至「與大市同步」，偏好低負債及擁有強勁現金流的本地地產股。



該行指出原來預期樓價錄得8%升幅的預測被證實為過於樂觀。過去4個月本港累計跌6%，主要受到高息環境及樓市成交低迷影響，同時亦受到恒指走勢拖累。該行認為本地銀行仍有可能將拆息按揭的封頂利率調高，預期按息在明年底前仍會維持在4厘以上。由於供樓負擔比率由過往15年的40%至50%，提升至56%，若供樓負擔比率回落至正常水平，樓價須回落5%至10%。

該行又指出目前租金回報率僅2.7%，投資需求疲弱。對用家而言租較買更為吸引。

行政長官將於本月25日公布新一份施政報告，市場人士憧憬屆時政府將會公布放寬部份樓市調控措施。大摩認為即使政府將非港人買樓的印花稅率由30%降至15%，樓市前景亦不會有太大變化。

另一方面該行亦指出在低迷及高利率環境下，偏好長實（1113）﹑新地（0016）及信置（0083），表示長實及新地的經常性自由現金流對股本比率逾11%，在樓市下行期間可產生穩定現金流。長實及信置負債偏低，有能力派息及回購，因此看好兩者多於經常性收入較低及受利息開支增加影響的嘉里（0683）及恒地（0012）。