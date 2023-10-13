科技股下挫 京東瀉逾11% 累港股跌幅擴至超過300點｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國9月通脹數據高於市場預期，引發投資者對美國聯儲局進一步加息憂慮，美股三大指數於周四（12日）低位，其中道指挫173點。
【11:26】
港股跌幅再次擴大，恒指最新報17881點，跌356點，國指跌120點，報6146點，科指跌121點，報3897點。
京東（9618）瀉11.2%，百度（9888）挫5%，網易（9999）跌3.8%，美團（3690）跌3.7%。
其他藍籌股方面，中升（0881）跌4.3%，周大福（1929）跌3.8%。
【09:56】
港股跌幅收窄，恒指最新報18008點，跌229點，國指跌80點，報6187點，科指最新報3931點，報87點。
迅銷（6288）昨日已公布全年業績，按年多賺8.4%，並預料現財政年度利潤增逾4%，今早股價飆8%，最新報19.2元。
另一零售股莎莎（0178）升7%。
京東（9618）跌幅擴大至8.4%，最新報108元。
【09:27】
港股低開，恒指跌291點，報17946點，國指跌114點，報6152點，科指跌110點，報3908點。
科技股低開，阿里（9988）低開3%，騰訊（0700）低開1.2%，美團（3690）低開3.3%，小米（1810）低開2.1%
金融股方面，滙豐（0005）低開0.4%，港交所（0388）低開1.7%。
內銀股方面，工行（1398）跌0.5%，建行（0939）跌0.9%。