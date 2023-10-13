京東遭唱淡大摩削價40%　傳「劉姓商人涉違法被抓」澄清後續受壓

京東（9618）今日大瀉逾1成，股價創下自在港上市以來新低102.5元，最新報103.4元，瀉12.2%，成交額接近30億元。今日京東股價暴瀉，或與多間大行齊齊發報告唱淡該內地電商龍頭有關。



摩根士丹利最新報告預料，京東在今年第3季收入按年升1.1%，同時降低對京東今年全年收入預測3%，明年及2025年收入預測分別降低4%及7%，以反映消費情緒較預期弱狀況。該行指出，在長期消費降級趨勢下，若京東無法成功迎合低價策略，將導致其電商業務處於不利位置。縱使京東估值處於低位，卻將京東美股目標價大削40%至33美元，評級亦由「增持」降至「與大市同步」。

另一大行花旗則指出，面對高基數﹑競爭激烈的環境﹑相對疲弱的消費趨勢及持續重組影響下，決定降低京東於第3及第4季收入預測3.4%及4.3%，預料公司收入於今年第3及第4季分別按年增加0.8%及1.3%至2,456億元人民幣及2,994億元人民幣。該行指出縱使在第4季有「雙11」促銷活動，可是審慎的消費情縮及激烈的折扣活動，對京東的復蘇增長構成明顯影響，惟經營效率改善有助支持盈利及利潤率。該行予京東美股「買入」評級，目標價由64美元降至43美元。

野村將京東港股目標價降至174元

野村同樣唱淡京東，將京東美股目標價由48美元降至45美元，港股目標價由187元降至174元，評級為買入。該行預期京東於今年第3季收入增長1%至2,460億元人民幣，屬持平至增長5%的預測下限，亦較市場預期的2,540億元人民幣低3%。該行引述管理層指出，自第3季以來內地零售市場未見有明顯改善。縱使中央政府自9月已推出措施支持樓市，可是作為內地最大家庭電器零售商的京東，未見到有關措施對家電銷售有正面作用。

此外中金及富瑞同樣降京東美股目標價。中金予京東美股目標價為44美元，下調幅度為14%；富瑞則削價17.5%至80美元。

謠傳「劉姓商人涉嫌違法被抓」

另一方面京東發言人於微博發文，指出「我們關注到有謠言稱「劉姓商人涉嫌違法被抓」，該謠言被別有用心的人刻意發布在京東相關新聞動態下，以混淆視聽﹑操縱輿論。我們對此惡劣行徑表示強烈憤慨，並已向公安機關報案」。