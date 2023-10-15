內房虛弱累京東？　內地消費降級　茅台咖啡爆紅見端倪｜鄭昆侖

財經新聞的潛規則往往是關注「夠新又夠爆」的事情。毫無疑問，近期中東地區的地緣政局衝突是一件世界級的大事件。只不過，事件涉太多複雜的因素而且局勢未明，因此對於港股投資者來說可以先觀察多一會兒。確實在海外市場，存在一些受惠地緣政局因素的股份，只不過大多數港股參與者未必太感興趣。

上週比較利好的消息是「國家隊」中央匯金在A股市場增持一些央企內銀股份，涉資4.77億元人民幣。在10月12日港股市場仍在想象匯金買貨所帶來的「錢景」，但是很快就遭京東（9618）的忽然暴跌嚇了一嚇。在10月13日，內地電商巨頭京東股價大跌11.5%，收報104.2港元。現價亦是自2020年6月份香港上市以來的最低水平。在2021年2月11日（當時人人喊住要高追ATMXJ等科技股）的股價高見386港元。

京東受累於內地消費力降級、樓市仍疲弱等因素

近日有謠言暗示京東的劉姓靈魂人物被捕，應該是「流料」,而且京東已經否認相關謠言。近日股價大跌的主要原因，應該與第3季度業務前景緩慢相關。

據某日資大行的一份研究報告，近期京東管理層表示自第3季內地零售市道沒有明顯復甦。中國當局自9月份開始推出措施挽救房地產行業（認房不認貸等措施），而京東作為內地最大家庭電器零售商，未見措施對電器銷售有正面作用。

京東的業務定位是售賣品牌家庭電器以及消費電子產品，集中具有一定消費能力的中產階層。在房地產市道仍不明朗、民間借貸負擔沉重（尤其是房貸）的情況下，內地消費力降級的趨勢似乎難以逆轉。近期貴州茅台疑似放棄了「儲酒等升值」的做法、並將一滴一滴的白酒放入大眾化咖啡杯產品﹙「醬香拿鐵」﹚之內，這亦是反映內地消費力正在降級。儘管內地多個省市在9月已推出認房不認貸等措施，惟在9月份多家內房企業的賣樓銷情仍然不濟。

京東創始人劉強東。（資料圖片）

除了中國海外、華潤置地、萬科之外，大多數內房企業的賣樓銷情仍然慘淡

實力比較上好的華潤置地（1109）在9月份錄得13%的合同銷售金額跌幅（按年）。同期，萬科（2202）也錄得8%的合同銷售金額跌幅。

中國海外（0688）似乎成為了「淡市奇葩」。9月份集團的合約銷售金額按年上升23%，而相應的已售樓面面積約為99.53萬平方米（按年跌20%）。似乎，中國海外有能耐調升每平方米售價，亦算是罕有的「贏家」。

其他的內房企業的賣樓銷情涉更大的跌幅。相信已陷入財困的碧桂園（2007），其9月份合同銷售金額按年大跌80%。即使是民營內房企業之中實力較佳的龍湖（0960）,也錄得25%的合同銷售金額跌幅。

本身具備廣東省政府背景的越秀地產（0123）於9月份的合同銷售金額按年大跌40%。鑑於越秀地產的樓盤主力位於大灣區，因此9月份銷情明顯轉弱（8月份仍上升21%），亦在反映因為年初中國放寬防疫措施以及區內的大灣區概念等利好因素，亦在冷卻中。

似乎，中國當局的認房不認貸等托樓市措施，未能在2023年的「金九銀十」帶來樓市佳績。我們可以仍關注一些仍有力從對手身上搶佔市場份額的具實力房企。另一些更容易的做法是冷眼旁觀做定存（美元/港元）「躺住咁賺4.5厘左右」，又或者是在海外市場尋求獨特的機遇。

懂得適時躺平，可以避開「紙上談兵」式被黑化

「紙上談兵」一成語的反面教材是在不合適的時機不要做冒進的趙括。反過來，在長平之戰（公元前262至260年）的前期，趙國老將廉頗的「堅守要塞」戰略反而適合於消磨勢頭強大的秦國。只不過，當時執政年資尚淺的趙國國君趙孝成王，有可能覺得「Old seafood」廉頗太過保守、太躺，因此換上了「後生仔」趙括。

紙上談兵一語本身就有「過度黑化趙括」之嫌。蔡倫造紙的發生時間在東漢時代（公元105年），因此在長平之戰期間（公元前262至260年）根本沒有紙張的概念。如果成語是「卷上談兵」、「簡上談兵」（注：竹簡），反而在邏輯上更具說服力。

趙括領兵以及紙上談兵這一個「案例」，類似情況可以套用在資產管理的領域，下回分解。