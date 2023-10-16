港股早段窄幅上落　內房股向下　碧桂園及融創跌近4%｜持續更新

美國股市於上周五（13日）走勢個別，其中道指高收，反映科技股走勢的納指則下挫166點。隨著以色列與哈馬斯之間衝突升級，亞太區股市今早表現疲弱，其中日本股市下瀉逾500點。不過商品市場於亞洲交易時段不見起色，油價及金價均回落。



【10:01】

內房股表現疲弱，碧桂園（2007）及融創（1918）跌3.9%，恒大（3333）跌1.7%，世茂（0813）跌3%，雅居樂（3383）跌3.6%。

【09:49】

於上周四（12日）掛牌﹑於內地從事生產及銷售廚房主食食品的十月稻田（9676），今早股價波動，先高見23.55元，再創上市新高，較其招股價15.36元累升逾9成後，突然掉頭回落，最新報20.75元，跌7.4%，成交額為288萬元。

港股則於早段繼續窄幅上落，恒指最新報17777點，跌35點，國指最新報6105點，跌10點，科指跌35點，報3844點。

【09:28】

恒指最新報17803點，低開10點，國指高開2點，報6117點，科指低開4點，報3875點。

上周五下瀉逾1成的京東（9618），今早高開0.7%，旗下京東物流（2618）平開，京東健康（6618）高開0.4%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.5%，騰訊（0700）高開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.6%。