極兔今起招股入場費2424元　集資額減半據報投資者反應冷淡

極兔速遞（J&T Express）（1519） 今日（16日）起至19日招股，計劃發行3.27億股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股12元，集資額39.19億元，每手200股，一手入場費2424.2元。該公司預期將於10月27日掛牌。摩根士丹利、美銀證券、中金公司為聯席保薦人。



料為今年第二大集資額新股

極兔速遞早前傳集資10億美元，現削半至5億美元（約39億港元），但仍料將成今年繼珍酒李渡（6979）後第二大集資額的新股。據《金融時報》引述知情人士透露，由於投資者反應平淡，極兔速遞被迫降低了募資目標。分析認為，這反映投資者在中國股票多年表現不佳後對中企新股胃口減小。

極兔速遞為全球物流服務運營商，快遞業務在東南亞處於領先地位，在中國具有競爭力，服務跨越13個國家。根據弗若斯特沙利文資料，按2022年包裹量計，為東南亞排名第一的快遞運營商，市場份額為22.5%，中國市場佔有率為10.9%。

東南亞排名第一

該公司去年收入72.67億美元，按年增長49.79%。非國際財務報告準則非國際財務報告準則計量計量，經調整虧損14.88億美元，擴大26.38%，經調整EBITDA為8.94億美元，升12.54%。

極兔速遞引入基石投資者包括Aspex Master Fund、Jallion Global Limited及Joyous Tempinis Limited、D1、Hidden Hill SPV VIII、紅杉、順豐控股間接全資擁有的CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS LIMITED、淡馬錫間接全資附屬公司Dahlia Investments Pte. Ltd.、騰訊（0700） 最終控制的Eternal Earn Holding Limited、Parallel Cluster Investment Limited及由騰訊全資擁有的HuangRiver Investment Limited、以及高瓴，共投資近2億美元。

該公司預期所得款項淨額約30%將用於拓寬其物流網絡，升級基礎設施及強化在東南亞和其他現有市場的分揀及倉儲能力及容量，30%用於開拓新市場及擴大服務範圍，30%用於研發及技術創新，及10%作一般企業目的及運營資金需求。