美圖強調不再買入虛擬貨幣　業績轉虧為盈全靠訂閱制

美圖（1357）最新業績成功由虧轉盈，美圖高級投資者關係經理康怡聰表示，大環境不如預期，公司錄得盈利，很大程度要歸功於公司訂閱制，避免公司收益因宏觀經濟變化而大幅波動。對於集團對虛擬資產投資錄得虧損，她強調公司不再重點關注及買入這類資產，之後或在合適時間點再沽出。



她又指出，據自己觀察，有企業已轉用美圖製作商品介紹，而不再以較高價格，聘請專業模特兒、攝影師，而公司旗下「美圖設計室」等分部的訂戶亦一直在增加。近期大行其道的AI業務，亦是美圖的增長動力，不但有助推動訂閱，其盈利貢獻亦料將持續增加。

另外，公司正努力擴闊企業客源，如推出新解決方案「美業」，協助商家為消費者提供試妝、測試皮膚等服務。不過，由於相關業務仍處初期發展階段，故此對公司利潤貢獻，暫未如影像分部般高。

美圖強調不再買入比特幣等虛擬資產。（Getty）

強調將於合適時間沽出虛擬資產

而美圖在2021年，斥資1億美元購入比特幣、以太幣等虛擬資產，其後相關市況轉差而導致公司一度損失慘重。不過幣市回升，美圖所持有的虛擬貨幣減值虧損，撥回約1.9億元人民幣。

康怡聰強調，公司於2021年後，已基本未有再買入任何虛擬貨幣，當時購買亦屬戰略考慮，之後未再有進行任何操作。她又指，現時公司戰略重心是從事影像製作，公司已不再重點關注及買入這類資產，未來或將在合適時間點沽出。