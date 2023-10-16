內地社科院報告料國長期利率及美匯將階段性見頂　降金融外部壓力

中國社科院金融研究所發布《中國宏觀金融分析2023年第三季度報告》，認為美國長期利率和美匯指數將階段性見頂，中國金融外部壓力有所緩釋。



報告指出聯儲局於未來3個月還會加息1次，幅度為0.25厘，並將會維持高利息一段時間，以期物價回歸至政策目標附近。但美國長期國債孳息率和美匯指數可能逐步接近階段性高位。從內外關聯看，美匯指數趨於階段性頂點，人民幣匯率具有穩定支撐。基於利率﹑在岸市場﹑離岸市場以及遠期市場來看，人民幣兌美元滙率繼續顯著貶值空間不大，人民幣匯率可能呈現階段性企穩態勢。

報告又指，房企債務違約壓力加大，相關金融風險仍需關注。建議政府加大紓困力度，促進房地產市場企穩回升。目前房地產市場政策的邊際調整對提振市場預期和信心產生正向作用，未來應從供需兩端繼續調整優化。

倡設國家住宅政策性金融機構

報告提出，一方面，在供給端要緩解民營房企債務困境和防止風險擴散蔓延；另一方面，需求端要落實好「認房不認貸」，進一步降低房貸利率和首付款比例，以創新舉措更好滿足剛性和改善性住房需求。建議適時設立國家住宅政策性金融機構並允許商業銀行入股，向繳存住房公積金職工提供低息住房貸款，重點支持中低收入家庭首套剛性住房需求。