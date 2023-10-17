港股最新升172點　收復17800點　申洲揚3.7%｜持續更新

美國三大指數於周一（16日）悉數高收，其中道指曾重上34000點，收市報33984點，升314點。反映科技股走勢的納指，更跑贏道指，升1.2%。亞太區股市今早亦隨美股上揚，其中日本股市升逾400點，重上32000點。



【11:24】

港股升幅擴大，並收復17800點，恒指最新報17813點，升172點，國指升58點，報6108點，科指升42點，報3853點。

申洲（2313）升3.7%，最新報78.85元，互太紡織（1382）升0.6%。

康師傅（0322）升3.4%，統一企業（0220）升2.5%。

【10:05】

港股升幅收窄，恒指最新報17734點，升93點，國指升31點，報6080點，科指升14點，報3825點。

內需及消費股上揚，潤啤（0291）升2.9%，蒙牛（2319）升2.6%。

醫藥股方面，翰森製藥（3692）升2.6%，中生製藥（1177）升2.2%。

科技股方面，京東（9618）升2.6%，京東健康（6618）升0.8%，京東物流（2618）升1.3%。

【09:28】

恒指最新報17806點，高開165點，國指高開59點，報6108點，科指高開43點，報3855點。

科技股上揚，阿里（9988）高開0.7%，美團（3690）高開1.7%，騰訊（0700）高開1.1%，小米（1810）高開1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1%，友邦（1299）高開1.3%，港交所（0388）高開0.8%。

內房股方面，碧桂園（2007）高開1.4%，龍湖（0960）高開1%。

內銀股方面，建行（0939）高開0.6%，工行（1398）高開0.5%。