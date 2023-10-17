京東遭晨星看淡　後者稱降合理估值51%　行業重回低價競爭壓力大

再有大行唱淡京東（9618），晨星將京東每股合理值削減51%至167元。晨星指出京東不論在自家銷售平台或第三方銷售平台，在內地電商重回低價競爭，均面對更大競爭壓力。



京東今年更換首席執行官，外界普遍解讀為創辦人劉強東希望大力重推低價競爭，與前任首席執行官徐雷希望靠「消費升級」發展，理念不一致。不過晨星指出京東自營平台（1P）採用提供服務高檔﹑目標毛利率達20%至30%的京東物流服務，令京東1P商品較同業售讀高出3%至4%，令1P服務未能迎合消費降級趨勢。

在第三方銷售平台（3P）方面，相對於阿里（9988）﹑拼多多（PDD）兩大電商對手，京東強項在於家電，內地房屋需求在中長期都只有溫和復蘇。

降京東每年GMV增幅預測

晨星亦下調京東總商品銷售值（GMV）增長預測，由原先預期每年增長5%降至4%，與此同時京東1P業務毛利率可能降低，對供應商的議價能力不如以往，影響公司變現能力，所以將京東從今年至2032年每年收入及盈利增長預測，由原來分別為6%及14%，分別降至3%及6%。

晨星指出在內地電商低價競爭格局中，阿里進展較京東理想，抖音更是超出預期。在內地電商行業選股，依次為拼多多﹑阿里及京東。