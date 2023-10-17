內地官媒指多間內地掛央企公布回購或獲增持　向市場傳遞人士信心

內地官方媒體《證券時報》指出，有10家上市公司集體護盤，並且多為央企及市值逾千億或萬億元的龍頭企業，加上回購﹑增持規模不少，有望帶動更多上市公司參與，及向市場人士傳遞信心。



多間於A股市場掛牌的央企表示會進行回購或獲股東增持，當中包括中移動﹑中石化﹑中遠﹑中鐵建﹑中煤﹑寶鋼﹑三峽能源﹑華潤微﹑海康威視及中國電建。同時有16間科創板公司披露回購﹑增持﹑承諾不減持等公告，以積極維護市場生態。

另一方面外電根據不完全統計，指出自今年9月以來，已有逾40家A股上市公司發布計劃增持的相關公告，亦有逾60家上市公司發布回購股份方案。

近百家深圳上市公司發提前終止減持計劃

除增持及回購外月月，亦有多間上市公司公布自願不減持﹑延長鎖定期，以及提前終止減持計劃公告。據《財聯社》不完全統計顯示，周一（16日）有70家於深圳交易所掛牌的上市公司承諾提前終止減持計劃﹑自願承諾不減持及延長鎖定期。

若自今年8月28日以來，深交所已有近100家上市公司發布提前終止減持計劃的相關公告，亦有150家公司發出股東自願承諾不減持股份承諾的公告，有近20家公司發布股東延長鎖定期公告。