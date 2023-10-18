港股轉升21點　比亞迪揚近半成表現最佳｜持續更新

美國股市於周二（17日）走勢反覆，其中道指微升，反映科技股的納指低收。亞太區股今日（18日）早段偏軟，其中日本股市跌近百點。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升近2%，金價上揚。



【10:06】

港股倒升，恒指最新報17794點，升21點，國指最新報6109點，升16點，科指最新報3807點，跌28點。

比亞迪（1211）為目前表現最佳藍籌，最新報252.6元，升4.9%。

其他藍籌股方面，中芯（0981）升3.2%。

【09:28】

恒指最新報17728點，低開45點，國指最新報6083點，低開8點，科指最新報3818點，低開17點。

晶片股上揚，中芯（0981）高開2.2%，華虹半導體（1347）高開1.1%，復星張江（1349）低開0.4%。

比亞迪預期今年首3季多賺逾倍，今早高開4.6%。其他車股方面，小鵬（9868）高開0.5%，零跑（9863）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%，港交所（0388）低開0.9%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.1%，騰訊（0700）低開0.7%，美團（3690）低開1%。