內地上季經濟增長4.9%　勝預期　首3季增長5.2%

內地第三季經濟增長較預期佳，達到4.9%，市場人士原來預期增長4.5%。國統局公布，第三季國內生產總值（GDP）按年增加4.9%；首三季按年增5.2%，市場預期升5%。



9月消費品零售總額按年增5.5%

9月份工業生產按年增加4.5%，好過預期的升4.4%；社會消費品零售總額按年增加5.5%，好過預期的升4.9%。今年首9月固定資產投資按年增加3.1%，低過過預期的升3.2%。9月份城鎮調查失業率下降至5%。

國統局又指出，今年首三季全國城鎮調查失業率平均值爲5.3%。9月份，全國城鎮調查失業率爲5.0%，比上月下降0.2個百分點，連續2個月下降。本地戶籍勞動力調查失業率爲5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率爲4.9%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率爲4.7%。31個大城市城鎮調查失業率爲5.2%，比上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間爲48.8小時。三季度末，外出務工農村勞動力總量18,774萬人，同比增長2.8%。

當局亦表示，前三季度，全國居民人均可支配收入29,398元（人民幣‧下同），按年名義增長6.3%；扣除價格因素實際增長5.9%，比上半年加快0.1個百分點。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入39,428元，按年名義增長5.2%，實際增長4.7%；農村居民人均可支配收入15,705元，按年名義增長7.6%，實際增長7.3%。