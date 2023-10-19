內地股市低收　上證險守3000點　港股挫近400點｜持續更新

美國國債孳息率再上揚，10年期國債孳息率更創下2007年以來新高，美國三大指數於周三（18日）低收，其中道指跌332點。亞太區內股市今早下挫，日本股市跌近400點。



【15:15】

內地股市低收，上證收市報3005點，跌53點，深成收市報9655點，跌161點，滬深300指數收市報3533點，跌77點，創業板指數收市報1913點，跌24點。

港股方面，恒指最新報17342點，跌390點，國指跌135點，報5940點，科指跌64點，報3707點。

【13:32】

港股維持逾300點跌幅，恒指最新報17381點，跌350點，國指跌122點，報5952點，科指跌69點，報3702點。

華潤萬象（1209）跌6.3%，碧桂園服務（6098）跌1.7%，保利物業（6049）跌2.8%。

國壽（2628）跌5.2%。

【12:54】

港股半日挫逾300點，失守17400點。恒指最新報17386點，跌345點，國指跌121點，報5954點，科指跌70點，報3701點，成交額為453億元。

科技股表現疲弱，京東（9618）挫5.1%，百度（9888）跌4.9%，阿里（9988）曾失80元，跌1.8%，騰訊（0700）跌1.6%，美團（3690）跌3.3%，小米（1810）則逆市升1.2%。

內銀股方面，建行（0939）跌1.5%，招行（3968）挫4.3%，工行（1398）跌1.5%，交行（3328）跌2.3%。

內房股方面，碧桂園（2007）無升跌，龍湖（0960）跌3%，融創（1918）跌1.7%。

內險股弱勢，國壽（2628）瀉5.2%，平保（2318）跌3.1%，太保（2601）跌3.1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.5%，港交所（0388）跌1.8%。

【10:27】

港股跌幅收窄，恒指最新報17473點，跌258點，國指跌85點，報5990點，科指跌42點，報3729點。

【09:50】

港股跌幅擴大至逾300點，一度失守17400點，最新報17412點，跌320點，國指跌114點，報5961點，科指跌71點，報3700點。

京東（9618）挫4.1%，百度（9888）跌3.6%，騰訊（0700）跌1.3%。

新能源汽車股方面，蔚來（9866）瀉8.9%，小鵬（9868）挫9.6%。

內房及物管股方面，龍湖（0960）跌3.9%，華潤萬象（1209）跌3.1%，碧桂園（2007）跌1.4%。

【09:28】

恒指最新報17540點，低開192點，國指最新報6007點，低開67點，科指最新報3709點，低開61點。

科技股表示疲弱，阿里（9988）跌0.7%，騰訊（0700）失守300元，最新報295.4元，低開1.5%，美團（3690）低開1.7%，小米（1810）平開，京東（9618）低開3.7%，失守100元，百度（9888）低開3.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.7%，港交所（0388）高開1.2%，友邦（1299）高開1.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.7%，蔚來（9866）低開7.2%。