內地股市低收　上證指數失守3000點關｜持續更新

美國國債孳息率繼續攀升，以及以色列即將攻入加沙，拖累美國股市表現，三大指數於周四（19日）均低收，其中道指失守33500點，全日跌250點或0.75%，反映科技股走勢的納指跌幅更深，全日跌1%。亞太區股市今日（20日）早段普遍向下，其中日本股市跌近300點，下試31100點。



【15:17】

內地股市低收，上證指數跌穿3000點，收市報2983點，跌22點，深成指數收市報9570點，跌84點，滬深300指數收市報3510點，跌22點，創業板指數收市報1896點，跌16點。

恒指最新報17139點，跌156點，國指跌58點，報5865點，科指跌32點，報3667點。

【14:07】

恒指最新報17193點，跌101點，國指跌41點，報5882點，科指跌19點，報3680點。

國壽（2628）未止瀉，最新報10.98元，跌4%。聯通（0762）跌2%，紫金（2899）跌1.5%。

東方海外（0316）逆市升3.4%。

內房股方面，碧桂園（2007）抽升5.6%。

【12:52】

港股續處於弱勢，半日跌逾百點。恒指中午收市報17160點，跌134點，國指跌44點，報5879點，科指跌26點，報3673點，成交額為277.7億元。

內需及消費股表現疲弱，李寧（2331）跌3.3%，百威（1876）跌2.2%，海底撈（6862）則逆市升0.7%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.4%，騰訊（0700）跌1%，美團（3690）跌2%，小米（1810）跌0.9%，京東（9618）跌0.2%，百度（9888）跌3.3%。

車股方面，比亞迪（1211）跌0.7%，長汽（2333）跌1.8%，蔚來（9866）失守60元月，跌2.8%，小鵬（9868）逆市升1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.8%，報60.25元，剛於中午公布第3季業績的港交所（0388），跌不足0.1%。

【10:30】

恒指最新報17157點，跌138點，國指最新報5878點，跌45點，科指跌25點，報3674點。

內需及消費股走勢疲弱，李寧（2331）跌3.3%，百威（1876）跌2.2%。

京東系續處於弱勢，京東健康（6618）跌1.7%，京東（9618）續尋底，曾低見95.1元，最新報96.35元，跌0.9%。

領展（0823）跌1.7%。

【09:27】

恒指最新報17127點，跌168點，國指跌53點，報5870點，科指跌32點，報3667點。

友邦（1299）低開1.7%，滙豐（0005）低開1.2%，將於今日公布第3季業績的港交所（0388）低開0.9%，報280元。

科技股方面，阿里（9988）低開1.2%，美團（3690）低開1.7%，騰訊（0700）低開1.3%，京東（9618）低開1.2%，最新報96.05元，再創上市新低。

信義光能（0968）低開7.3%。