港交所第3季多賺30%至29.5億元　將利用互聯互通優勢增產品競爭力

港交所（0388）公布截至今年9月底止第3季業績，股東應佔溢利為29.53億元，按年增30%。季內收入及其他收益為50.84億元，按年升18%，其中主要業務收入為46.96億元，按年增加9%。



公司又指出今年首3季股東應佔溢利按年增加31%至92.65億元，期內收入按年增加18%至156.59億元，其中主要業務收入按年增加6%至144.25億元。

港交所行政總裁歐冠昇指出，在今年第3季戰略發展再創佳績，主要財務數據表現強勁，收入及溢利分別按年增長18%及30%。

歐冠昇指出，香港交易所的業務發展良好，並已經做好準備迎接市場氣氛的逐漸回暖。

他又指出面對環球市場多重挑戰，這些成績反映香港交易所充滿韌性、大力推進業務多元化發展並積極控制成本，以及公司團隊堅定不移地落實集團戰略。主要亮點包括香港交易所衍生產品市場持續健康發展和增長、於10 月推出利用智能合約技術的全新結算平台 HKEX Synapse，以及宣布第四季即將推出的全新數碼化首次公開招股結算平台 FINI。

他表示儘管宏觀市場氣氛仍然疲弱，但香港交易所的業務發展良好，並已經做好準備迎接市場氣氛的逐漸回暖。展望未來將繼續以客戶為中心，利用與中國內地互聯互通的獨特優勢，繼續提升香港市場和產品的吸引力和競爭力。

港交所指專責小組就提升港股吸引力提建議

港交所於業績內又指出，第三季期間，港交所作為香港特別行政區政府成立的促進股票市場流動性專責小組的其中一名官方成員，與小組緊密合作，探討如何進一步提升香港市場的吸引力。專責小組於2023年8月成立，主要負責檢視影響香港資本市場流動性的因素，並就有關事宜向政府提交建議。專責小組在評估過程中也會考慮到香港市場的全球競爭力及其可持續發展。

港交所指出作為香港的市場營運機構，很高興能夠在這些重要討論中出一份力，反映長期致力推動香港的國際市場繁榮發展，讓投資大眾和整體市場獲益。