官媒︰信心比黃金更重要　房地產價格限制應適時放開

內地官媒《證券時報》刊登文章指出，當前的房地產市場，信心比黃金更重要。數據顯示，房地產市場已經出現積極變化，前期一系列寬鬆政策起了一定效果，但能否持續企穩復甦，仍需供需兩端進一步出臺支持政策，在前期限購限貸等限制性政策放鬆後，房地產價格限制也應適時放開，以進一步提振市場信心。

文章表示，前期中央和地方在需求端實施的“認房不認貸”、降首付、限購鬆綁等一系列政策效果的體現，也反映出當前市場預期和情緒在修復，當前房地產市場已有築底企穩訊號，但市場恢復基礎仍不牢固，行業總體上仍處在調整階段，要想政策持續發揮效果，後期還需繼續抓好已有政策的落實；同時，除了需求端限制政策有待進一步放鬆外，供給端的限制性政策也要全面放開。

房地產是國民經濟的重要支柱產業，產業鏈條長，對經濟增長和運行具有重要影響。放開房地產價格限制，讓核心區域的優質地塊恢復市場定價，一定程度上有利於提振土地市場信心。同時，優質地塊地價合理上漲，或進一步帶動房價出現上漲預期，市場信心也得到提振，進而促進需求釋放和銷售增長。

文章又稱，優質地塊地價合理上漲，或進一步帶動房價出現上漲預期，市場信心也得到提振，進而促進需求釋放和銷售增長。