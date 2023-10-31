新世界表決｜解構王國高山低谷　三代舵手先後拆彈　曾10年3供股

「四大家族」之一的新世界（0017），其大股東鄭家純家族旗下周大福企業，擬以每股9.15元全購新創建（0659）股份，包含新世界手上佔新創建約6成、涉資約220億元。本周四﹙2日﹚新世界將召開特別股東大會予以表決。



消息既出，市場估算，此舉可令新世界的負債比率由約49%降至約45%，以緩解財務壓力。誠然，市場變化莫測，從來「打江山易，守江山難」，鄭氏家族一路走來歷盡高山低谷，仍安然渡過，歸功於拆彈手段高，且讓大家一起重溫新世界王國的「前世今生」。



鄭裕彤賣金起家，一路拓展商業版圖，甚有商業頭腦。（資料圖片）

娶周大福千金 由金舖轉戰地產

作為本港四大地產股，新世界走過一條不平凡的路，其創始人是縱橫商界70多年、甚有商業頭腦的鄭裕彤。

人稱「彤叔」的鄭裕彤，首次初露頭角的發蹟地，不是「磚頭」，其實是在鄭父世交周至元，位於澳門所開設的周大福金鋪。其實鄭裕彤父親鄭敬詒與周至元，早年互相指腹為婚。不過，年僅15歲的「準駙馬」在金舖工作，仍毫無特權，要從低做起當學徒，倒痰盂、掃地、洗廁所等工作，鄭裕彤樣樣都做過。

時至1938年抗日戰爭爆發，外國人到澳門做生意，連找換貨幣也不知門路。鄭裕彤膽粗粗以其「有限公司」級的英文，介紹外國人到周大福「唱錢」，帶動了金舖生意。由於工作表現良好，他更未滿3年便躍升成金舖主管。「彤叔」在1943年與周翠英結婚，升至金鋪掌櫃，並在1956年繼承了周大福，積極開拓珠寶零售業務，一路成為名震香江的「珠寶大王」。

1970年，「彤叔」鄭裕彤和恒生銀行（0011）創辦人何善衡、新鴻基地產（0016）創辦人之一郭得勝等人，聯手創立「新世界發展」，並由鄭裕彤出任董事總經理。1972 年，時任美國總統尼克遜（Nixon）訪華破冰，港股進入空前牛市，新世界藉此同年11月上市集資約1.93億元，自此無論是住宅銷售、商廈租賃，亦或是建築工程、酒店旅行均為其囊中業務，新世界在地產界的江山，就此開創。

1970年，鄭裕彤與好友一同創立新世界發展。（資料圖片）

90年代初債務急升 「彤叔」重出江湖挽狂瀾

鄭裕彤早在1989年，就曾試圖功成身退，將新世界集團交由長子鄭家純（「純官」）打理。

「純官」上任後，大力開疆拓土，「掌帥印」第二個月，便著手多項巨額收購，陸續開展包括進軍內地地產基建、併購美國華美達酒店、與羅家瑞聯手私有化瑞安集團等項目，以致公司負債比率由長年維持的20%，一下子躍升至50%。

惟當時美國及香港情勢「不似預期」，在高負債下，「彤叔」最終重出江湖，幫手拆彈。1991年鄭裕彤宣佈再出山，並迅速開展拋售資產套現、在公開市場集資，包括將亞視股權售予林百欣，方得以大幅減少負債，扭轉新世界頹勢。

90年初「純官」上任後不久，大力開疆拓土，集團資產負債表急膨漲。（資料圖片）

十年三次供股 集資逾300億

然而，鄭氏家族商場上叱咤風雲，新世界亦同承襲「彤叔」沙膽作風，業務進取，有較多重大項目發展，故此資金需求自然較多。自2004起短短十年間，公司便三度供股集資。翻查資料，2004年新世界宣佈首次供股「5供2」，以5.4元供股價集資約60億元；至2011年公司再度宣佈「2供1」，以5.68元供股價集資約123億元；最近一次為2014年「3供1」，以每股6.2元供股價集資約140億元。

據統計僅三次供股，新世界已發行多達51.3億股新股。此外，公司曾在2020年以「4合1」比例合股，合併後每手買賣單位仍是1,000股，股價及入場費直接「四級跳」，當時公司強調財務穩健，只為優化股東基礎，並預計在可見未來無須進行任何股本集資。

新世界於十年間曾三次供股集資。（資料圖片）

負債比率逼近50%

新世界過去多次向股東集資，但為應付不少大型項目，在資本開支及土地支出較大的情況下，集團近年負債比率持續上升，面對新一輪加息周期，難免影響現金流表現。

截至6月底止全年業績，集團股東應佔溢利按年跌27.9%，至9.01億元，末期息削達八成，每股僅0.3元。期內負債比率由去年底的46.9%升至48.7%（未計及永續債），而有息負債連永續債更逾2,000億元，計及資本化利息開支，期內支付利息達78.04億元。受累債務風險升溫，加上港股持續不振，集團股價較近年高位下跌逾半，上周五市賬率（PB）僅得0.19倍，徘徊低位。

鄭志剛明言新世界與內房情況不同，擁有premium。（資料圖片）

鄭志剛大派「定心丸」 明言新世界與內房不同

而現時，鄭裕彤甚為疼愛、積極栽培的「長子嫡孫」鄭志剛已經接捧成為集團行政總裁，身為第三代的他，亦無負「彤叔」期望，在K11系列商場獲得廣泛認同。縱使外圍市況欠佳，息口續高企，鄭志剛上月在分析員會議上仍大派「定心丸」，指集團有近940億元可動用資金，同時強調，坊間不要再將「新世界同內房股爆煲放埋一齊」，明言新世界與內房不同，「我們有premium同埋唔同嘅product。」

不過，身為四大家族之一，新世界一舉一動，難免聚焦在鎂光燈下。11月2日，新世界舉行股東特別大會（EGM），就沽出新創建套現218億元，用於償還若干高息債務進行表決。集團到底可否如願，可以獲得巨額資金換取改善現金流，在息魔肆虐下，來一場「華麗轉身」，結果即將分曉。