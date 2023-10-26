渣打：內房風險敞口按季下跌　維持有形股東權益回報10%目標

渣打﹙2888﹚第三季業績差於市場預期，並不及上半年，其聯營公司渤海銀行（9668）的投資有關的有關減損支出錄近7億元（美元，下同）。期內信貸減值支出2.94億元，按年上升6,200萬元，按季上升1.48億元，包括與中國商業房地產相關的1.86億元支出，其中4,200萬元與管理層額外撥加有關，使現時相關撥加總額為1.78億元。



淨息差按季下跌 目標全年近170個基點

第三季渣打淨息差按正常基準計算為1.67%，自第二季以來略為下降4個基點。列賬基準淨息差為1.63%，當中4個基點來自一次性調整。

渣打管理層表示，內地商業房地產風險敞口已按季下跌2億元至27億元，資產質素仍保持穩定，多個基本信貸指標均有所改善。於過去兩年，就內地商業房地產行業合共作出11億元撥備。有關主權降級的撥回淨額為700萬元，與個人、私人及中小企業銀行業務組合有關的支出為1.15億元，與創投業務有關的支出為3,000萬元，主要來自Mox的投資組合增長及拖欠率上升。

管理層表示，對達成有形股東權益回報目標依然充滿信心。今年的目標指引維持有形股東權益回報達10%，全年平均淨息差接近170個基點。今年收入增長12至14%（按固定匯率基準計算），貸款損失率範圍為17至25個基點。同時，風險加權資產與去年尾巴水平相若，正收入與成本增長差約為4%（撇除英國銀行徵費，並按固定匯率基準計算）， 基本實際稅率預期約為30%， 在13至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營。

管理層指出，所有2024年的目標指引維持不變，繼續預期按固定匯率基準計算的收入增長範圍為8–10%，而我們對提升有形股東權益回報至超過11%仍然充滿信心。