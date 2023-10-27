恒指高收354點　醫藥股齊發力　國壽績後挫0.8%

高息料持續 ，美股周四受壓，資金沽大型科技股 ，道指一度回落291點，納指跌幅曾達2%。消息方面，新華社報道，中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強近日在上海休息，10月26日因突發心臟病，全力搶救無效，10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。



【16：30】恒指高見近17500點 尾市回順

恒指高開115點，報17160，之後一直發力，午後升穿上午高位，最多曾升453點，高見17497，尾市收報17398，升354點或2.1%；國指收報5979點，升2%；科指升2.5%，收報3806點，大市全日成交914.78億元。

最佳表現藍籌首四位，均由醫藥股領軍。翰森製藥 （3692）大升11.8%，石藥（1093）飆10.8%；中生製藥 （1177）揚9.8%；藥明生物 （2269）亦升7.3%。

全日共有3隻恒指成份股下跌，國壽 （2628）績後向下，跌0.8%，為表現最差藍籌。

【14：35】恒指升371點 翰森製藥大升12%

恒指現升371點或2.2%，報17416點；國企現報5981點，升121點或2.1%；科指報3808點，揚96點或2.6%。

醫藥股升勢持續，翰森製藥 （3692）大升12.1%；中生製藥 （1177）飆10.9％；石藥 （1093）同升10.3%；藥明生物 （2269） 升9.1%。

【13：00】恒指升169點

恒指午後升169點，報17213點；科指升1.2%，報3757點。

醫藥股造好，中生製藥 （1177） 升逾7%，石藥 （1093）升近7%，翰森製藥 （3692） 升近8%，藥明生物 （2269） 升逾4%。

TVB母企電視廣播 （0511）升近7%，邵氏兄弟 （0953） 升逾16%。

【12：00】恒指半日升168點

恒生指數半日升168點，報17213點，成交424.7億元。科指升1.4%，報3762點。

阿里巴巴 （9988）升逾2%，美團 （3690）升逾1%，騰訊 （0700） 升近1%，京東 （9618） 升3%。

TVB母企電視廣播 （0511）升近7%，邵氏兄弟 （0953） 升逾16%。另外，國壽 （2628） 績後跌逾2%。

醫藥股造好，中生製藥 （1177） 升逾8%，石藥 （1093） 、翰森製藥 （3692） 升逾7%，藥明生物 （2269） 升逾4%。

【10：47】恒指升247點

恒指升247點，報17292點；科指升1.97%，報3785點。

阿里巴巴 （9988）、美團 （3690） 最新升逾2%，騰訊 （0700） 升逾1%，京東 （9618） 升逾3%，小米 （1810） 升逾1%。

TVB母企電視廣播 （0511）升近9%，邵氏兄弟 （0953） 升近15%。

另外，碧桂園 （2007） 升近3%，高見0.7元，成交額4956萬元。

【09：57】恒指升212點

恒指升212點，報17257點；科指升1.77%，報3778點。

TVB母企電視廣播 （0511）一度逾15%，高見3.34元，現升一成，該公司料下半年實現正數EBITDA；邵氏兄弟 （0953） 升近23%，報0.15元。

國壽 （2628） 績後向下，逆市跌5%，低見10.2元。

【09：20】恒指高開115點

恒指高開115點，報17160點；科指升0.73%，報3739點。

阿里巴巴 （9988） 升0.9%，京東 （9618） 升近3%，李寧 （2331） 續跌逾2%，滙豐 （0005） 升近2%，

國壽 （2628） 績後低開逾2%，上季純利5300萬元人民幣，按年大跌99.1%。