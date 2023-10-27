工行上季賺949億元人民幣　9月底不良貸款餘額增至3500億元人民幣

工行（1398）公布截至今年9月底止第3季業績，歸屬股東淨利潤為949.29億元（人民幣‧下同），按年增加0.03%。營業收入為1,946.14億元，按年跌6.61%。



該行又指出年今年首3季歸屬母公司股東淨利潤為2,686.73億元，按年升0.79%，營業收入為6,511.19億元，按年跌4.45%。其中淨利息收入為5,015.26億元，按年跌4.72%，非利息收入為1,219.94億元，按年跌3.34%。當中來自手續費及佣金淨收入為992.31億元，按年跌6.07%。

工行又表示，年化淨利息收益率為1.67厘。

該行亦表示，今年首3季錄得得計提各類資產減值損失為1,478.15億元，按年跌12.86%，當中貸款減值損失為1,331.44億元，增長2.04%。

截至今年9月底，該行客戶貸款及墊款總額為25.78萬億元，按年增加11.08%；客戶存款為33.98萬億元，按年增加13.76%。

不良貸款率跌0.02個百分點

資產質素方面，截至今年9月底工行不良貸款餘額為3,499.95億元，較去年底增加288.25億元，不良貸款率下跌0.02個百分點至1.36%。撥備覆蓋率為216.22%，上升6.75個百分點。

該行核心一級資本充足率為13.39%，一級資本充足率為14.83%，資本充足率為18.79%。