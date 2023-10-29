低息主流意見未必可盲從　買樓要具「魔鬼訟辯人」心理｜鄭昆侖

儘管中東的地緣局勢的角力仍然有升級的可能性，但是國際油價仍然是沒有太大的上升動力。最新的WTI期油價格是每桶85美元左右，略低於10月9日的86美元水平（10月9日正正是10月7日哈馬斯發動突襲以色列之後的第一個交易日），亦大幅低於2022年6月份水平（120美元左右）。

一方面，現時的戰事衝突並不是直接發生在主要的中東產油國（例如是沙地、伊朗）。另一方面，化石能源的全球需求有放緩情況、環球利率水平偏高、西歐多國的油氣庫存量已上升不少，這些因素也在阻止油價大幅上升。除非中東的地緣局勢有失控的情況，否則油市大概會維持好淡爭持的局面。

減辣招或能帶動成交量，惟港樓租金回報率仍太低

上週週邊確實發生了很多的大事情，某程度上亦令香港政府就樓市「減辣招 / 撤半辣招」的事情不是那麼的吸眼球。撤半辣招或者可以略為帶動一下樓市成交量，只不過本地樓市涉太低的回報率（在今年年中總租金回報率僅是2.5至3.7厘左右）亦是一個大問題。現時只要「躺平地」做銀行定期（美元）、買入短期政府債券也涉接近5厘的回報率。除非樓宇的總租金回報率升至6厘以上以彌補額外的成本或風險因素（例如是裝修維護、管理費、稅項、買賣流動性偏低），否則難以吸引到大量的買家。

近期有一宗太古城的住宅樓成交，單位涉實用面積708平方呎。原業主於2016年10月份以1,228萬港元買入單位，持貨7年一直作自住用途。是次易手作價1,080萬港元帳面蝕讓約148萬港元離場。原業主放盤時開價1,380萬港元。

假設原業主只是涉7成按揭（即本金為368萬港元），那麼在7年內可能已蝕了約40%的本金。有人可能會說蝕了樓價就當交租吧。只不過，自住樓涉裝修維護費、利息成本、管理費、稅項（差餉）、買賣所需的律師費經紀費等成本。更大的問題是，早在2016年買樓帳面上也出現了蝕讓，更加不用說在近兩三年買樓的一批買家。

事實上，港府以及金融管理局近幾年鼓勵買家加大槓杆，以借更多的錢（例如9成按揭）去買樓。同時，在2022年或之前廣大傳媒以及地產代理（俗稱AA)疑似一直在「說服」普羅大眾，低息（QE)才是永恆、樓市只升不跌。事實上,在2021年首季、2022年首季、2023年首季有很多港人亦因為一些「迷信」或「不能抗逆（家庭）」的原因，完全忽視環球加息勢頭而借錢在世紀高位買樓。

撤半辣招或者可以略為帶動一下樓市成交量，只不過本地樓市涉太低的回報率亦是一個大問題。﹙資料圖片﹚

第十人法則：這個「善意的魔鬼」思維如何幫你避開投資大陷阱？

在幾乎90%的主流群眾（2023年第一季或之前）都一直在認為樓市只升不跌、高息難以維持（又低息（QE)才是永恆），又可以如何逃出這些思維漏洞呢？

如果正常人的思維難免平庸，那麼不防做一隻「善意的魔鬼」。在西方文化一直就出現了魔鬼的訟辯人(Devil's advocate)、第十人法則（The tenth man rule）等概念。

魔鬼的訟辯人（Devil's advocate）指的是在一個組識（或思維制度）之內提出「反向」意見，而且該意見與「多數人的看法」、「主流思想」、「政治正確的觀點」不一致的那一個人。重點是，這一隻善意的魔鬼的目的是在主流思想之中找出思想漏洞，因此可以改善整個策略、又或者事先就重大的風險情境制定緊急反應（Emergency response)的措施。

魔鬼的訟辯人的模式是源自中世紀羅馬天主教的封聖過程。魔鬼的訟辯人的職責是對於封聖候選人的資格進行質疑，挑戰其所行使的神蹟。跟魔鬼代言人進行辯論的另一方，稱為上帝的訟辯人（英語：God's Advocate，拉丁語：Advocatus Dei）。上帝的訟辯人負責支持封聖候選人，提出對他有利的理由。對這場辯論進行仲裁與做出決定。

有沒有上帝這個事情見仁見智，但是魔鬼的訟辯人的模式卻極具實戰價值。

科幻災難故事《World War Z》亦有第十人法則的描術。就在全球爆發喪屍災難之後，主角發現以色列因為及時起了阻擋喪屍進入的圍牆而避開一劫。在查問以色列的情報官員為何以色列事前就知道爆發喪屍災難，對方的回應是早在幾週之前就從印度截聽到正在跟羅剎鬼(夜叉)（Rakshasa / Rākṣasa）交戰的奇怪情報。在解讀之後，情報局內10個要員之中其中有9人認為大可以忽略這種「天方夜譚」式情報。

但是由於如果夜叉（喪屍）爆發是真事，則可以構成滅頂式災難，因此第十人（The tenth man)便是要就此早作準備。

不好以為回到現實世界，就不要面對接近滅頂式的風險。近幾年以高按揭成數（過高的舉債水平）買樓的人就是相信了低息（QE)才是永恒、很快會掉頭減息、港息不會跟隨美息上升、樓市只升不跌等所謂的「主流意見」。

對於像香港這類型的文化環境（當然不只是香港獨有），一窩蜂式盲目追隨主流看法的「作風」，未必會有足夠的空間容納到善意的魔鬼、或第十個人。就是這樣，原本追求「正路又穩陣選擇」的主流群眾行為，反而弄成高風險的環境。

早在2021年，美國國債息水平就有明顯見底回升之勢頭（暗示加息將至）。在2022年，環球主要央行大力加息。儘管外圍加息的訊號很明顯，仍然近年選擇「盲目相信低息是永恒」的亦大有人在。

債務比率甚高的香港寬頻（1310）近期因為利息成本大幅上升而發盈警，就是一個忽略加息勢頭而面對大問題的案例。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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