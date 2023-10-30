滙豐放榜後股價偏軟　阿里跌近2%　港股跌76點｜持續更新

美國股市於上周五（27日）走勢個別，其中道指跌366點或1.1%，反映科技股走勢的納指則高收。亞太區股市方面，日股今日（30日）早上跌逾300點，韓股則上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價跌近1%，紐約期金則升0.8%。



【13:23】

港股午後維持約80點跌幅，恒指最新報17322點，跌76點，國指跌63點，報5915點，科指升12點，報3818點。

滙豐（0005）已於中午公布第3季業績，最新報57.9元，跌0.3%。

港交所（0388）升0.6%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.9%。

【12:39】

港股繼續在低位徘徊，大市今早低開173點，其後跌幅收窄之餘更一度倒升，中午收市報17349點，跌49點，國指跌59點，報5919點，科指升14點，最新報3820點，成交額512.6元。

金融股走勢個別，滙豐（0005）已於中午公布業績，半日升0.4%，報58.3元，渣打（2888）跌2.2%，港交所（0388）升0.6%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.7%，騰訊（0700）升0.5%，美團（3690）升0.2%，小米（1810）升3.1%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.3%，中海外（0688）跌0.3%，恒大（3333）升5.1%。

消費股方面，海底撈（6862）升1.1%，百威（1876）升2.6%，李寧（2331）跌0.4%。

【10:10】

多間中資金融股於上周五（27日）公布第3季業績，招行（3968）曾跌穿30元，最新報30.15元，跌4.3%，工行（1398）跌2.6%，交行（3328）挫5.4%。

滙豐（0005）其中一名主要股東平保（2318）失守40元，最新報39.9元，跌1.7%。

恒指最新報17314點，跌84點。

【09:51】

港股跌幅收窄，恒指最新報17358點，跌40點，國指最新報5958點，跌20點，科指升24點，報3830點。

藥明（2269）逆市抽升逾5%，從其分拆的藥明合聯已獲通過上市聆訊。

滙豐（0005）跌幅擴大至2.1%，最新報56.85元。

【09:25】

恒指低開173點，報17225點，國指低開63點，報5915點，科指低開42點，報3763點。

滙豐（0005）今日中午公布第3季業績，業績公布前夕股價低開1.2%，報57.35元。渣打（2888）低開2%，報58.1元。港交所（0388）低開0.9%。2

科技股方面，阿里（9988）低開2%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）低開1.7%，小米（1810）低開0.4%，京東（9618）低開1.4%。

新奧能源（2688）低開8.4%，報56.5元。