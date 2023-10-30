預期信貸損失　內房涉近半　滙豐︰料增撥備　惟行業危機或觸底

HSBC滙豐控股（0005）今日披露第3季度業績，並公佈將回購加碼至30億美元，預計將於2024年2⽉21⽇前完成。季內預期信貸損失及其他信貸減值準備（預期信貸損失）為11億美元，與去年同期相若。然今季的提撥主要為第三級提撥，包括與中國內地商⽤物業⾏業有關的5億美元。



滙豐財務總監艾橋治（Georges Elhedery）在績後電話會議中表示，今夏內房事態發展比其今年早些時候在新冠疫情封鎖開放後的預期還要糟糕，因此現在對年初指出的潛在下行趨勢，深感將成為現實。不過，集團已採取資金應對合理下行風險，並預計仍將面臨幾季的困難，料今年第4季仍要就內房問題增加撥備。

但他強調，即便如此，公司盈利表現仍然好過預期，對內房投資組合採取的規定仍然在銀行的預期信用損失指導範圍內，維持全年信貸成本0.4%的指引不變。

艾橋治強調，內房危機觸底不等同於沒有進一步的問題。（資料圖片）

且就內地當局對商業房地產市場進行的政策調整，他認為相關措施已經落實，內房的主要調整已經結束，目前正進行長期漸進式的行業重建，可以稱之為「at the bottom」。但他也表示，這並不等同於不存在進一步問題，某些開發項目仍存風險。