中銀第3季提取減值準備前經營溢利近135.6億元　按年增16.6%

中銀（2388）公布截至今年9月底止第3季營運數據，季內提取減值準備前淨經營收入為177.86億元，按年增加14%；提取減值準備前的經營溢利為135.59億元，按年增加16.6%。



該行又指出在今年首3季提取減值準備前的淨經營收入為486.24億元，按年增加20.8%，提取減值準備前經營溢利為365.45億元，按年增加26.3%。

中銀進一步指出，今年首3季計入外匯掉期合約的資金收入或成本的淨利息收入為394.83億元，按年增加35%，淨息差按年上升36個基點至1.62厘，主要由於中銀把握市場利率上升的機遇，積極主動管理資金及負債，帶動貸存利差擴闊，以及貸款及債券投資平均餘額上升。

該行又指出淨服務費及佣金收入按年跌7.4%至72.2%。

首3季減值準備淨撥備按年增近10億元

該行亦指出，今年首3季減值準備淨撥備為26.8億元，按年升9.91億元，主要由於年內若干公司客戶貸款評級下跌及個別不良客戶情況惡化，引致撥備增加，抵銷因宏觀前景轉好令預期信用損失模型參數改善而錄得淨撥回影響。客戶貸款及其他賬項的年度化信貸成本為0.22%，按年升0.07個百分點。單是今年第3季，該行減值準備淨撥備為15.11億元。

截至今年9月底，特定分類或減值貸款比率為0.89%。