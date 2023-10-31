港股跌逾百點　中石油績後跌3.7%　比亞迪電子瀉逾7%｜持續更新

美國股市於周一（30日）大幅上揚，三大指數均錄得逾1%升幅，道指收市報32928點，升511點。不過亞太區股市今日（31日）早段偏軟。商品市場方面，油股於亞洲交易時段的早段上揚，金價則於2,000美元大關徘徊。



【10:07】

恒指最新報17277點，跌129點，國指跌49點，報5910點，科指跌50點，報3803點。

百度（9888）跌4.2%，舜宇（2382）跌4.1%，聯想（0992）跌3.9%，已於周一（30日）公布第3季業績的中石油（0857）跌3.7%，比亞迪電子（0285）跌7.4%。

【09:44】

內地公布10月份採購經理指數（PMI）為49.5，跌穿50榮枯線之餘更遜預期。數據公布後港股跌幅擴大，最新報17295點，跌110點，國指跌38點，報5921點，科指跌43點，報3810點。

聯想（0992）跌4.1%，百度（9888）跌3%，滙豐（0005）跌1.6%。

【09:25】

恒指最新報17337點，低開68點，國指最新報5939點，低開20點，科指最新報3829點，低開25點。

科技股今早偏軟，阿里（9988）最新報81.3元，低開0.7%，騰訊（0700）平開，美團（3690）低開0.9%，小米（1810）低開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）今早續向下，最新報56.3元，低開1.6%，渣打（2888）高開0.5%，港交所（0388）平開。

內銀股今早走勢個別，中行（3988）低開0.4%，民行（1988）高開1.2%，建行（0939）低開0.2%。

汽車股普遍向下，比亞迪（1211）平開，理想汽車（2015）低開0.9%，小鵬（9868）低開1.3%。