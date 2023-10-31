金管局推33招提升信用卡客戶保障　維持年內全部落實

信用卡未經授權交易急升，金管局早前連同銀行推出共33項防詐騙措施，當中包括信用卡代幣化及實體卡不顯示卡號。金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，相關措施得到銀行積極響應，各發卡銀行已即時開始落實保障措施。雖然不少銀行反映當中涉及不少複雜的電腦系統改動，需調撥資源及增加人手，但有銀行在這數月已優先落實好幾項措施，目前仍維持年內全面落實目標，但也會根據個別情況而彈性處理。



3月高峰期曾收到60宗投訴

區毓麟表示，所有發卡銀行已經在信用卡綁定至新非接觸式流動支付新增額外認證，今年8月至10月，金管局收到涉及此類手法未經授權交易投訴個案，為單位數，相較今年首7個月每月平均的雙位數有所減少，最高峰期為3月時的60宗。同時，相較之前沒有銀行信用卡客戶能夠選擇是否以信用卡進行網上交易，目前已有超過700萬客戶能進行相關選擇。

而一直以來，當客戶懷疑出現未經授權交易時，可以透過銀行熱線電話暫停信用卡。現在大部分客戶更可以即時透過網上銀行，者或手機應用程式「一鍵鎖卡」。當客戶其後確認沒有問題，也可即時重啟信用卡。此外，全部發卡銀行已經通過現有機制，分享最新騙案的情報及偵測可以交易的心得，並設立了專責團隊處理可疑信用卡交易，以及設有上訴機制覆查相關調查結果。而當出現可疑交易時，絕大部分發卡銀行都已推行額外認證。

疑似偽冒來電佔約24%

另外，為了加強保障客戶利益，因應金管局要求，所有零售銀行自2015年開始已經提供熱線電話，以方便市民核實聲稱代表銀行來電者的身份，並讓市民取消接收銀行的人對人直接促銷電話。這些熱線電話一直獲市民廣泛及有效地使用。

在今年首9個月，零售銀行共接獲約18,000宗核實來電者身分的查詢，當中約有38%成功核實來電者為銀行職員，疑似偽冒來電則約佔24%，而38%則因例如因資料不足，無法核實真偽。

措施出台以來，零售銀行已透過熱線電話及不同渠道，處理超過500萬宗市民取消接收銀行的人對人直接促銷電話的請求。