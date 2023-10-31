金管局：9月港元存款跌0.3%　境內使用貸款跌0.6%

金管局統計數字顯示，認可機構的存款總額在2023年9月上升0.2%，其中港元存款下降0.3%，外幣存款則上升0.7%。由年初截至9月底計，存款總額及港元存款分別上升2.3%及1.6%。香港人民幣存款在9月份下跌1.0%，於9月底為9,526億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於9月份為10,025億元人民幣，而8月份為11,212億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

外幣存款升0.7%

9月份貸款與墊款總額下跌0.9%，由年初截至9月底計下跌2.6%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在9月份分別下跌0.6%及1.8%。由於港元貸款的跌幅較港元存款的跌幅大，港元貸存比率由8月底的87.1%，下跌至9月底的86.3%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌0.4%後，在2023年第3季按季下跌1.9%。按經濟用途分析，這些貸款於第3季的跌幅主要由對建造業及物業發展與投資的貸款所帶動。

9月份港元貨幣供應量M2及M3同時微跌0.2%，與去年同期比較則均上升2.3%。9月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌4.5%，與去年同期比較下跌19.1%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於9月份均沒有明顯變動，與去年同期比較，M2及M3均上升2.8%。