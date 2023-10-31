香港上季經濟按年增4.1%　政府料訪港旅遊業及私人消費續支持增長

統計處今日（31日）發布今年第3季的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，第3季本地生產總值較上年同期實質上升4.1%，而第2季的升幅為1.5%。本地生產總值在第3季持續擴張主要是由於內部需求及服務貿易均進一步改善。



政府指出按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支繼第2季上升7.7%後，在第3季與上年同期比較實質上升6.5%。

至於按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，第3季與上年同期比較錄得4.5%的實質跌幅，而第2季的跌幅為9.8%。

政府表示，在第3季本地固定資本形成總額與上年同期比較實質上升18.2%，而第二季則下跌0.5%。同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得8.6%的實質跌幅，較第2季15.1%的跌幅有所收窄。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在第3季實質下跌6%，而第2季的跌幅為15.8%。

服務輸出在第3季與上年同期比較實質上升24%，而第2季的升幅為22.8%。服務輸入繼第2季上升25.4%後，在第3季實質上升28.5%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在第3季較第2季實質上升0.1%。

政府發言人表示，在訪港旅遊業和私人消費支持下，香港經濟在第3季繼續恢復。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第3季按年增長4.1%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.1%。

夜繽紛等多項支援措施對私人消費提供支持

按主要開支組成部分分析，由於對貨物的外部需求疲弱，整體貨物出口繼續下跌。受惠於訪港旅客人數繼續上升，服務輸出進一步明顯上升。本地方面，在住戶收入上升及政府多項措施支持下，私人消費開支進一步上升，儘管升幅有所緩和。整體投資開支在去年低比較基數下強勁反彈。

展望未來，訪港旅遊業和私人消費將繼續支持今年餘下時間的經濟增長。隨着接待能力進一步恢復，香港可接待更多旅客。私人消費方面，住戶收入持續改善、以及包括「香港夜繽紛」等多項政府支援措施應提供支持。然而，地緣政治緊張局勢加劇及金融狀況偏緊，困難的外圍環境將繼續令貨物出口及投資和消費氣氛受壓。

恒生指本港經濟首3季平均增長2.8%

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，本港第3季經濟增長低於市場預期，主要因為對外貿易持續錄得按年跌幅，反映外圍環境欠佳繼續影響本港經濟復甦。第2季及第3季實質政府開支下降，也可能反映今年消費券金額低於去年的因素。不過，私人消費及旅遊業復甦，繼續成為本港經濟增長的主要動力，即使本港資產市場表現疲弱，私人消費仍然錄得高單位數的增長，而反映旅遊業的服務貿易亦保持2成以上的增幅。今年首3季，本港經濟平均增長2.8%，略為低於全年經濟增長預測的4%，但該行認為第4季消費及旅遊業可望保持復甦，將有助抵消部分外圍環境轉差的影響。