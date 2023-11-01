美國議息｜逾98%機率按兵不動　經濟師料港H按封頂息仍有上調風險

美國聯儲局將於今日（11月1日）進行新一輪議息，市場原本預計將會是最後一次加息，但近期包括主席鮑威爾則放鴿，認為國債息高企已等同加息。芝加哥商品交易所（CME）利率期貨工具顯示，聯儲局今次有高達98.2%機率按兵不動。經濟師認為，美國此輪加息周期已完結，但高息政策料將維持一段較長時間，意味港息口包括定存及按揭息仍將高企，並不排除銀行將上調按揭H按息，而P息則將保持於目前水平。



芝加哥商品交易所（CME）利率期貨工具顯示，聯儲局今次有高達98.2%機率按兵不動。

12月加息機率有24.5%

CME利率期貨工具並顯示，雖然聯儲局較大機會11月維持聯邦基金利率5.25至5.5厘，但12月繼續按兵不動機率則下滑至74.1%，有24.5%預計將加息0.25厘。

美國國債息則繼續高企，2年期或以下全線企於5厘以上，而長期債息則仍貼近5厘，當中10年期國債息昨日報4.817厘，20及30年分別為5.164厘及4.97厘。

港元拆息昨日個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息報4.9047厘，跌6.05點子。隔夜拆息報13.44點子至4.52905厘。中長期拆息方面，3個月拆息跌1.86點子至5.24262厘，6個月拆息報5.31905厘，跌0.29點子，12個月拆息報5.47345厘，跌0.66點子。

蔡永雄表示，銀行總結餘目前約400億元，不算太多，加上臨近年結因素所致，預計港元拆息會較為波動，並在年底前回升。

東亞蔡永雄：港元拆息料較波動年底前回升

渣打大中華高級經濟師劉健恒表示，此次聯儲局議息將按兵不動，主要考慮到美國數據仍偏強，包括失業率及就業數據等，經濟未見有急速放緩，核心通脹雖然跌幅未如預期，但下跌趨勢持續。同時，美國長期國債例如10年期，近期上升明顯，按揭及企業借貸利率存上升壓力，與加息一樣對經濟帶來緊縮成效，減低短期內加息的急切性，意味此輪加息已完結。

東亞銀行首席經濟師蔡永雄也預計，美國此輪加息周期已完結，除非有突發情況例如因地緣政治問題而令油價大幅上升，否則會維持目前利息水平至明年中，至第三季會開始減息，但預計步伐會較為緩慢。

劉健恒表示，不排除有個別銀行將有上調按揭H按封頂息風險，至於P 息主要視乎美息會否進一步調整，若聯儲局按兵不動料不會上調。

渣打劉健恒：定存及按揭息仍將高企

香港方面，由於港元拆息持續高企，已改以封頂息為實際利率，而P已升至5.875厘，滙豐近期並調整至P-1.75厘，實際利率高達4.125厘。蔡永雄指出，近期港元拆息仍高企，銀行總結餘目前約400億元，不算太多，加上臨近年結因素所致，預計會較為波動，並在年底前回升。但由於預計美國不會進一步加息，料拆息大幅上升機會不大。按揭息方面，最優惠利率（P）息及H按封頂息，均預計不會再有進一步變動。

不過，劉健恒則認為，由於拆息料繼續偏高，而定存息也將跟隨高企，不排除在年結或季結前有銀行為提升競爭力而上調。故此，銀行資金成本將持續偏高，不排除有個別銀行將有上調按揭H按封頂息風險，至於P 息主要視乎美息會否進一步調整，若聯儲局按兵不動料不會上調。

《施政報告》僅短期有利樓價

剛出台的《施政報告》有多方面減辣措施，蔡永雄表示，這次措施料能中和美國高息政策對樓市的影響，第四季樓價走勢料保持平穩，按年有0至5%的變動。劉健恒表示，本港樓市短期有望受惠於施政報告政策而利好市場氣氛，但長期仍因高息環境以及外圍經濟未見明朗，而有較多不確定因素。