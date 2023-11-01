內地股市走勢個別　上證高收　深成向下｜持續更新

美國聯儲局從周二（31日）起進行連續2日議息會議，美股三大指數高收，道指升123點或0.4%，納指升0.5%。亞太區股市今日（1日）早段上升，其中日股勁升逾600點。



【15:18】

內地股市走勢個別，上證收市報3023點，升4點，深成指數收市報9826點，跌37點，滬深300指數收市報3571點，跌1點，創業板指數收市報1959點，跌9點。

港股方面，恒指最新報17126點，升14點。

【13:55】

港股繼續於窄幅上落，恒指最新報17064點，跌47點，國指跌18點，報5842點，科指跌27點，報3731點。

內需及消費股表現兩極，海底撈（6282）瀉11.7%，為表現最差藍籌，李寧（2331）逆市升6%，為表現最佳藍籌。

【12:14】

港股今日曾再度失守17000點大關，其後收復此關。恒指中午收市報17119點，升6點，國指跌1點，報5860點，科指跌12點，報3747點，成交額約380億元。

金融股回穩，滙豐（0005）中午收市報57.05元，升1.6%，渣打（2888）重上60元，升2%，港交所（0388）跌0.2%。

科技股方面，阿里（9988）失守80元，跌0.7%，報79.5元，騰訊（0700）跌0.6%，美團（3690）跌1.4%，小米（1810）升0.7%。

消費及內需股方面，海底撈（6862）失守18元，報17.42元，瀉10.9%，已公布第3季業績的百勝（9987）一度跌穿350元，挫14.3%。百威（1876）升2.6%。

地產股方面，新世界（0017）升1.8%，新地（0016）升0.8%，長實（11113）升0.5%。

【10:08】

大市曾再次失守17000點，最新報17017點，跌95點。

【09:59】

港股轉跌，恒指最新報17051點，跌60點，國指跌22點，報5839點，科指跌22點，報3726點。

海底撈（6862）跌7.4%，公司宣布以26億日圓，向同系的特海國際（9858）收購位於長野縣輕井澤酒店。該酒店持有日本溫泉業務開發，計劃開發一個混合溫泉度假村，預料將於2027年竣工。

【09:29】

恒指升26點，報17139點，國指升9點，報5871點，科指升2點，報3762點。

滙豐（0005）升0.8%，港交所（0388）跌0.4%。

科技股方面，阿里（9988）升不足0.1%，騰訊（0700）跌不足0.1%。