稅貸｜大新推稅貸計劃　最高可借200萬元　還款期最長24個月

踏入交稅季節和消費高峰期，大新銀行宣布推出真∙ 0息稅貸交稅「快應錢」，結合稅貸和定存優惠，讓客戶可增加手上現金流之餘兼獲高息優惠。



該行指出交稅「快應錢」貸款額高達200萬元或14倍月薪（以較低者為準），還款期長達 24 個月，並豁免全期手續費。由即日起至2023年12月31日，全新貸款客戶可享高達 10萬元貸款額、6個月還款期的稅務貸款，並同時成功申請不少於稅貸金額及還款期6個月的分期「快應錢」，其稅貸即可享6個月全期0息優惠。

大新指出所有成功提取交稅「快應錢」之客戶成功開立3個月港元定期存款，均可享額外 2%定期存款年利率。以2023年10月31日為例，若定期存款額為50萬元全新資金，一般客戶可享3 個月港元定期存款年利率 4.1%，連同額外2%定期存款年利率，可享總港元定期存款年利率高達 6.1%，為同期全港最高定存息。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健先生指出，踏入第四季，市民既要準備交稅，還要預備大節日來臨的種種消費。大新銀行推出零息稅貸，再配以高息定存優惠，即使沒有資金周轉壓力的消費者，亦可藉此機會善用稅貸優惠，提升手上的現金流及資金彈性，達致財息兼收。