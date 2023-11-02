聯儲局按兵不動帶動美股高收　日股承升勢揚逾400點｜持續更新

美國聯儲局於當地時間周三（1日） 公布議息結果，一於市場人士預期當局按兵不動。雖然聯儲局主席鮑威爾指出，要帶動通脹回落至2%水平仍有長路要走，反映當局未來仍有可能加息，但是市場人士預期下月聯儲局議息會議當局不加息機會逾8成。消息刺激美股三大指數全面上揚，其中道指升221點或0.7%，反映科技股走勢的指納升幅更明顯，達到1.64%。



【09:01】

亞太區股市承接美股升勢，日股早段升442點，最新報32044點，韓股升38點，報22341點，澳洲股市升87點，報6925點。

商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段上揚，其中紐約期油升0.75%，報81.04美元；現貨金升0.09%，每盎司最新報1,984.25美元。

匯市方面，美匯指數挫近0.5%，最新報106.38。美元兌多種主要貨幣貶值，其中兌日圓最新報150.48，跌0.31%。歐元兌美元最新報1.0597，升0.26%，英鎊兌美元最新報1.2189，升0.3%，澳元兌美元最新報0.643，升0.58，美元兌瑞士法郎最新報0.905，跌0.31%。