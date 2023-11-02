領展升幅擴至7%　表現冠絕藍籌　恒指升幅縮至163點｜持續更新

美國聯儲局於當地時間周三（1日） 公布議息結果，一於市場人士預期當局按兵不動。雖然聯儲局主席鮑威爾指出，要帶動通脹回落至2%水平仍有長路要走，反映當局未來仍有可能加息，但是市場人士預期下月聯儲局議息會議當局不加息機會逾8成。消息刺激美股三大指數全面上揚，其中道指升221點或0.7%，反映科技股走勢的指納升幅更明顯，達到1.64%。



【13:51】

港股升幅於午後收窄，恒指最新報17264點，升163點，國指升63點，報5922點，科指升70點，報3822點。

領展（0823）升幅於午後擴大至7%，為目前表現最佳藍籌股。吉利（0175）升4.6%，港鐵（0066）升2%。

醫藥股表現疲弱，國藥（1099）跌2.1%。

【12:31】

港股半日揚逾200點，重上17300點。恒指中午收市報17307點，升206點，國指升80點，報5939點，科指升85點，報3837點。

領展（0823）為今早表現最佳成份股，升幅達6.3%，中午收市報38.1元。其他收租股方面，希慎（0014）升2.3%，九倉置業（1997）升2.2%，置富（0778）升2.7%。

科技股方面，小米（1810）表現突出，半日升5.9%，報15.06元。聯想（0992）升4.6%，阿里（9988）升2.3%，騰訊（0700）升1.1%，美團（3690）則逆市跌0.6%。

汽車股獲追捧，小鵬（9868）升8.3%，蔚來（9866）升4.2%，理想汽車（2015）升4%，比亞迪（1211）升0.3%。

金融股上揚，友邦（1299）升2.4%，中午收市報69元，港交所（0388）升1.5%，滙豐（0005）則逆市跌0.2%。

地產股方面，新世界（0017）升1.6%，新地（0016）升2.2%，恒地（0012）升4.4%。

【10:52】

港股升幅曾一度達到358點，最新報17304點，升202點，國指升82點，報5941點，科指升91點，報3843點。

小米（1810）重上15元，最新報15.06元，升5.9%。

【10:21】

港股升幅擴大，最新報17297點，升195點，國指最新報5937點，升78點，科指升84點，報3836點。

聯想（0992）升5%，信義玻璃（0868）升4.7%，小米（1810）升4.6%，領展（0823）升4.3%。

【09:26】

恒指最新報17282點，高開180點，國指最新報5934點，高開74點，科指最新報3813點，高開60點。

阿里（9988）最新報81.2元，高開2%，騰訊（0700）最新報290元，高開1%，美團（3690）高開1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%，港交所（0388）高開1.2%。

內需及消費股方面，百勝（9987）未止跌，低開5%，海底撈（6862）高開0.5%。

新世界（0017）今早就出售新創建（0659）予周大福企業進行表決，新世界高開2.8%，新創建平開，最新報9.32元。新世界向周企悉售其持有的新創建6成股權，每股作價9.15元，套現約218億元。

【09:01】

亞太區股市承接美股升勢，日股早段升442點，最新報32044點，韓股升38點，報22341點，澳洲股市升87點，報6925點。

商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段上揚，其中紐約期油升0.75%，報81.04美元；現貨金升0.09%，每盎司最新報1,984.25美元。

匯市方面，美匯指數挫近0.5%，最新報106.38。美元兌多種主要貨幣貶值，其中兌日圓最新報150.48，跌0.31%。歐元兌美元最新報1.0597，升0.26%，英鎊兌美元最新報1.2189，升0.3%，澳元兌美元最新報0.643，升0.58，美元兌瑞士法郎最新報0.905，跌0.31%。